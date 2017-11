Sol Pérez habló de las fotos que la muestran a los besos con un galán de TV

16/11/2017 -

Sol Pérez no pudo esquivar referirse a las fotos que aparecieron el fin de semana donde se la ve a los besos apasionados con el actor Vico D’Alessandro.

"Estábamos hablando. La música estaba muy fuerte", dijo chistosa la rubia a Marcelo Tinelli en su programa. Aunque reconoció que el galán de "Golpe al corazón" "es lindo, no estamos saliendo. Yo no le pregunto qué hace o qué no hace de su vida. Por mí puede hacer lo que quiere. Yo me fui con mis amigas y él con sus amigos".

Marcelo Polino la aconsejó: "Que tenga cuidado Sol porque Vico también está saliendo con nuestra compañera Majo Martino".