Argentina y el grupo más "fácil" y el de la "muerte" que podría tocarle en Rusia 2018

Hoy 08:51 -

Con la clasificación de Perú anoche, ya se conocen los 32 equipos que jugarán el próximo Mundial en Rusia 2018, y con esto comenzaron las especulaciones sobre cómo quedarían conformados los diferentes grupos.

El próximo viernes 1° de diciembre, en el Palacio Estatal del Kremlin, en Moscú, se realizará el sorteo. Allí la Selección Argentina, cabeza de serie, conocerá quiénes serán sus rivales, qué zona integrará y a qué provincias deberá viajar. Por ahora, el único que sabe que jugará en el grupo A es Rusia, organizador de la Copa del Mundo.

Existen algunas restricciones para el sorteo mundialista. Los equipos de la misma confederación no se pueden cruzar entre sí, excepto que sean de la UEFA, pero no más de dos europeos por grupo. Es decir, por ejemplo, que la Argentina no puede cruzarse con Uruguay o Colombia, del copón dos, o si le toca México, luego no le pueden caer Panamá o Costa Rica, que integran su misma federación.

Ya se empieza a especular con la zona que le puede tocar a la selección en el Mundial. Jugando con los rivales más complicados, un posible "grupo de la muerte" puede incluir a la Argentina, España (o Inglaterra), Suecia y Nigeria (o Japón). Pensando en algo a priori más "accesible" para el equipo de Jorge Sampaoli, podría ser una zona con Argentina, México, Irán y Australia. O la selección, México, Senegal y Arabia Saudita.