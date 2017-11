Showmatch: "Gabo", el bailarín de Lourdes Sánchez destrozó a Pampita

Hoy 09:16 -

Otra noche de merengue pasó en Showmatch y también otro terrible escándalo que involucró al bailarín de Lourdes Sánchez, Gabo Usandivaras, quien tomó revancha y arremetió sin filtró contra Pampita en "La previa del Show", ya que el jurado le dio a la pareja una devolución con muchas críticas.

Dueño de una lengua muy filosa que no se ahorra de decir lo que piensa en el ciclo de Marcelo Tinelli, el bailarín de Lourdes disparó contra el jurado del "Bailando", pero hizo hincapié en Carolina 'Pampita' Ardohain, a quien destrozó con una ironía.

Todo empezó cuando Lizardo Ponce, integrante de "La previa del show", le preguntó: "Siempre intentás darle una clase al jurado de lo que es la danza. ¿Sentís que le faltan recursos para evaluar los ritmos?".

Entonces, Gabo arremetió: "Los señores del jurado están capacitados para el show, pero cuando se meten en el terreno del baile es más fuerte que yo. Tengo mi carrera de formador y la tengo que respetar".

"¿Cuando se meten con lo técnico la pifian?", le planteó Paula Varela. "Es lógico, porque es un área en la que no han sido formados", contestó Usandivaras. "¿Moria Casán, tampoco?", le plantearon. "Ella tiene formación. Y Pampita, también", les dio la derecha Usandivaras.

Sin embargo, un comentario del conductor del ciclo volvió a encender la ira del compañero de baile de Lourdes Sánchez. Esto dijo Ronen Suarc: "Pampita estudió en el Colón".

Y entonces, Usandivaras estalló: "No, habrá ido a una visita guiada al Colón", ironizó. Y siguió planteando: "Estoy siendo sarcástico. Lo que dijo ella del Colón fue que quien le tomaba los exámenes era un maestro del Colón. No es lo mismo que tomar clases en el Colón. Yo tampoco lo hice, por más que me encantaría".

¡Qué difícil va ser el encuentro con Pampita cuando Gabo y Lourdes tengan que repetir su coreografía en la instancia de duelo en "Bailando 2017".