Elisa Carrió envió un mensaje a Aníbal Fernández: "Que deje de transferir los bienes"

Las revelaciones del caso Fútbol para Todos no son el único frente abierto que tiene Aníbal. Anteayer, mientras Burzaco lo complicaba en su declaración ante la justicia de EE.UU., el ex jefe de Gabinete publicó una dura carta pública en el que criticó a Cristina y agravó la interna K.

Fernández reclamó a la ex mandataria una defensa más enérgica de los ex funcionarios investigados por la Justicia y le cuestionó la estrategia electoral. Ayer intentó bajar el tono de sus expresiones.

En una entrevista que concedió anteayer al programa Animales Sueltos, Carrió le envió un mensaje al ex ministro coordinador cuando le preguntaron sobre los cruces entre kirchneristas: "Que Aníbal deje de transferir los bienes. Está sacando todo. Estamos controlando eso". La líder de la CC puso la mira en Sergio Villordo, ex intendente de Quilmes: "No saben la cantidad de bienes que tiene. Era el chofer de Aníbal. Se están desapoderando de los campos, tienen miedo de que nos quedemos con la tierra". Y reclamó que el jefe del bloque de senadores del PJ-FPV en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, apure el tratamiento de la ley de extinción de dominio. "Está fallando, lo están retrasando. El Senado tiene que sacar la extinción de dominio. ¡Vamos Pichetto!", remarcó.

El tuit que Carrió le dedicó esta mañana a su eterno rival está vinculado a la situación judicial y política que enfrenta Aníbal Fernández.