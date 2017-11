Una 'bola de fuego' ilumina el cielo de Arizona

Hoy 14:43 -

Residentes de la ciudad estadounidenses de Phoenix, Arizona, fueron sorprendidos por lo que fue un meteorito que cruzó la atmósfera de la Tierra e iluminó el cielo nocturno.

Las autoridades del lugar publicaron un video, que fue captados por las cámaras de seguridad, en el que se aprecia cómo una bola de fuego devolvió la luz durante cuatro segundos a la noche de la metrópolis.

El doctor Laurence Garvie, curador del Centro de Estudios de Meteoritos en la Universidad Estatal de Arizona, estima que el meteoro tenía aproximadamente 1,5 metros de diámetro, informó la cadena local.

Según la Sociedad Americana de Meteoros, el martes hubo más de 70 reportes de avistamientos de bolas de fuego sobre Arizona.

Something BRILLIANT just flew across the Phoenix sky around 8:30 this evening! Check out what our Phoenix City Cam captured! Look to the right of this screen......#Meteor #Citycam #PHX pic.twitter.com/T3Zys30gXR