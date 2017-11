CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de Noviembre 2017

17/11/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA

DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

23.45 CINE. EL TRANSPORTADOR

2

01.00 #HASHTAGVIAJEROS

01.15 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR





CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 COMBATE





TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 ÁFRICA SALVAJE

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE





CANAL14

12.00 FÓRUM

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICIÓN)

15.00 ANIMALANDIA

15.30 BÁSQUET POR EL 14: HURACÁN

VS. SP COLÓN (FEM.)

17.00 OTRA CANCHA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 TELÓN ABIERTO

21.30 NOTICIERO 7 - (2da. EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.00 EL MATADERO





CANAL 4

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS





PELÍCULAS

CINEMAX

06.05 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ

06.18 EN BUSCA DEL TESORO DE SANTA

07.41 EL APRENDIZ DE VAMPIRO

09.45 ACADEMIA DE VAMPIROS

11.40 EL PATRIOTA

14.54 CONTRACARA

17.43 ARMA MORTAL 2

19.59 SEÑALES

22.00 REVANCHA

TCM

09.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

09.58 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.24 LA NIÑERA

10.50 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.40 EN LA LÍNEA DE FUEGO

14.02 LA PANTERA ROSA

14.18 CALLES DE FUEGO

16.01 BOWFINGER

17.47 MEJOR... IMPOSIBLE

20.22 LA PISTOLA DESNUDA

22.00 ¿QUÉ TAL, BOB?

23.51 Y DONDE ESTA EL PILOTO? II

TNT

06.00 GUARDIANES DE ALTA MAR

08.32 HOLLYWOOD ONE ON ONE

09.04 LOS ROMPEBODAS

11.10 LATIN GRAMMYS 2017- RECAP

11.12 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA

12.59 ALFOMBRA ROJA DEL LATIN GRAMMY

14.29 18ª ENTREGA ANUAL DEL LATIN GRAMMY

17.09 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

19.58 LATIN GRAMMYS 2017- RECAP

20.00 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

22.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7

00.27 LATIN GRAMMYS 2017- RECAP

00.28 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?

UNIVERSAL CHANNEL

08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, SEASON

13, EPISODE 5

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, SEASON

13, EPISODE 6

10.00 GRIMM, SEASON 1, EPISODE 13

11.00 HOUSE M.D., SEASON 5, EPISODE 13

12.00 CHICAGO P.D., SEASON 2, EPISODE 10

13.00 LOS LOCOS ADDAMS

15.00 GRIMM, SEASON 1, EPISODE 14

16.00 HOUSE M.D., SEASON 5, EPISODE 14

17.00 CHICAGO P.D., SEASON 2, EPISODE 11

18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, SEASON 13,

EPISODE 7

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13,SEASON 13,

EPISODE 8

20.00 SHREK TERCERO

21.55 MEGAMENTE

23.40 CHICAGO P.D., SEASON 2, EPISODE 11

STUDIO UNIVERSAL

09.00 EL ABUELO QUE SALTÓ POR LA VENTANA

Y SE LARGÓ

11.20 MEDIA HERMANA

13.10 #AMORENTRÁNSITO

14.50 EL PODER DEL TALISMÁN

16.45 JACK REACHER

19.30 FULLSCREEN, SEASON 4, EPISODE 38

20.00 CUATRO HERMANOS

22.20 EL APOSTADOR





A DÓNDE IR

VIEJA ESTACIÓN

(LIBERTAD Y COLÓN)

* HOY, DE 19 A 21, FESTIVAL

ESPAÑA FLAMENCA, CON DANZA,

MÚSICA, ARTES PLÁSTICAS,

PINTURA, MODA Y GASTRONOMÍA

ESPAÑOLA. ENTRADA LIBRE Y

GRATUITA. ORGANIZA ESCUELA

PERFUME DE ANDALUCÍA.

MOONLIGHT

(EDMUNDO GÓMEZ 5870, Bº

ISLAS MALVINAS, FRENTE A

CIRCUNVALACIÓN SUR)

* HOY, HOMENAJE A JOSÉ GÓMEZ,

QUIEN ACTUARÁ CON SU GRUPO

KAIPI CUNANA, CON INVITADOS

ESPECIALES COMO CACHO

ESCALADA, NACHITO AGÜERO Y

“POLLO” TRONCOZO CON TRIBUTO

A SANDRO Y OTROS ARTISTAS.

PEDRO LEÓN RETRO BAR

(PEDRO LEÓN GALLO Y

SEBASTIÁN ÁBALOS)

MAÑANA, A PARTIR DE LAS 22,

ACTUARÁN “LA BANDA ULISERA” Y

WALTER CASTAÑO.

CINE RENZI

(LA BANDA)

* MAÑANA A LAS 21.30, LA

“BRUJA” SALGUERO PRESENTARÁ

SU NUEVO DISCO “NORTE”.

CASA DEL BICENTENARIO

(MENDOZA Y OLAECHEA)

* MAÑANA, A LAS 22, ASTILLA

ROCK OFRECERÁ UN HOMENAJE A

GUSTAVO CERATI.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* EL 19, A LAS 20, SE PRESENTARÁ

LA CANTANTE ÁNGELA LEIVA.

* EL 23, A LAS 22, THE BEATS,

CON SU TRIBUTO A THE BEATLES.

CAYOCOCO

(AUTOPISTA JUAN PERÓN)

* DOMINGO 19, A LAS 22, SE

PRESENTARÁ MALÓN.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

* VIERNES 1 DE DICIEMBRE, PRESENTACIÓN

DEL LIBRO “DÍAS, VERSOS Y

CANCIONES” DE HORACIO PEÑALVA.

INVITADOS: FREDDY VIDAL, ÁNGELES

ASENSIO Y DÚO OBLIVION.





CINES

SUNSTAR



THOR RAGNAROK (3D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS) 17/11-17:10 (Cast) 19:30 (Cast)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS) 17/11 -18/11 -19/11- 22:20 (Subt)

00:40 (Subt)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(3D): CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN

(+ 13 AÑOS) 17/11 -17:00 (Cast) 19:30

(Cast) 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)

LA FAMILA MONSTER (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

17/11-16:10 (Cast) 18:15 (Cast) 20:20

(Cast)

JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA

(2D): TERROR (+ 16 AÑOS)

17/11 -18/11 -19/11- 22:40 (Subt) 00:45

(Subt)

CONDORITO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

17/11-17:00 (Cast)

THOR RAGNAROK (2D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS) HOY AL 22/11-19:00 (Cast)

ASESINATO EN EL EXPRESO

DE ORIENTE (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

17/11 -18/11 -19/11-22:10 (Subt) 00:40

(Subt)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(2D):CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+

13 AÑOS)

17/11 -17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:30

(Subt) 01:00 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO.









HÍPER LIBERTAD

LIGA DE LA JUSTICIA ESTRENO

APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE

O TUTOR) CASTELLANO 2D - 18:00

- 19:30 - 22:00 - 22:30 (TODOS LOS

DÍAS) CASTELLANO 3D 17:30- 20:10

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

THOR: RAGNAROK MAY 13

AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D 20:20 - 22:50

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CASTELLANO 2D 17:20 (TODOS LOS

DÍAS) Lunes, martes y miércoles $65

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS 17.

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D entrada General: $120;

jubilados, docentes y estudiantes: $90

todos los días.

3D entrada general: $130;

jubilados, docentes y estudiantes: $95

todos los días.