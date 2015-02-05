CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de Noviembre 2017
A LAS 21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
Por El Liberal
17/11/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA
DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)
23.45 CINE. EL TRANSPORTADOR
2
01.00 #HASHTAGVIAJEROS
01.15 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 ÁFRICA SALVAJE
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
12.00 FÓRUM
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICIÓN)
15.00 ANIMALANDIA
15.30 BÁSQUET POR EL 14: HURACÁN
VS. SP COLÓN (FEM.)
17.00 OTRA CANCHA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 TELÓN ABIERTO
21.30 NOTICIERO 7 - (2da. EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.00 EL MATADERO
CANAL 4
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.05 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ
06.18 EN BUSCA DEL TESORO DE SANTA
07.41 EL APRENDIZ DE VAMPIRO
09.45 ACADEMIA DE VAMPIROS
11.40 EL PATRIOTA
14.54 CONTRACARA
17.43 ARMA MORTAL 2
19.59 SEÑALES
22.00 REVANCHA
TCM
09.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
09.58 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.24 LA NIÑERA
10.50 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.40 EN LA LÍNEA DE FUEGO
14.02 LA PANTERA ROSA
14.18 CALLES DE FUEGO
16.01 BOWFINGER
17.47 MEJOR... IMPOSIBLE
20.22 LA PISTOLA DESNUDA
22.00 ¿QUÉ TAL, BOB?
23.51 Y DONDE ESTA EL PILOTO? II
TNT
06.00 GUARDIANES DE ALTA MAR
08.32 HOLLYWOOD ONE ON ONE
09.04 LOS ROMPEBODAS
11.10 LATIN GRAMMYS 2017- RECAP
11.12 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA
12.59 ALFOMBRA ROJA DEL LATIN GRAMMY
14.29 18ª ENTREGA ANUAL DEL LATIN GRAMMY
17.09 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
19.58 LATIN GRAMMYS 2017- RECAP
20.00 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN
22.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7
00.27 LATIN GRAMMYS 2017- RECAP
00.28 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?
UNIVERSAL CHANNEL
08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, SEASON
13, EPISODE 5
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, SEASON
13, EPISODE 6
10.00 GRIMM, SEASON 1, EPISODE 13
11.00 HOUSE M.D., SEASON 5, EPISODE 13
12.00 CHICAGO P.D., SEASON 2, EPISODE 10
13.00 LOS LOCOS ADDAMS
15.00 GRIMM, SEASON 1, EPISODE 14
16.00 HOUSE M.D., SEASON 5, EPISODE 14
17.00 CHICAGO P.D., SEASON 2, EPISODE 11
18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, SEASON 13,
EPISODE 7
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13,SEASON 13,
EPISODE 8
20.00 SHREK TERCERO
21.55 MEGAMENTE
23.40 CHICAGO P.D., SEASON 2, EPISODE 11
STUDIO UNIVERSAL
09.00 EL ABUELO QUE SALTÓ POR LA VENTANA
Y SE LARGÓ
11.20 MEDIA HERMANA
13.10 #AMORENTRÁNSITO
14.50 EL PODER DEL TALISMÁN
16.45 JACK REACHER
19.30 FULLSCREEN, SEASON 4, EPISODE 38
20.00 CUATRO HERMANOS
22.20 EL APOSTADOR
A DÓNDE IR
VIEJA ESTACIÓN
(LIBERTAD Y COLÓN)
* HOY, DE 19 A 21, FESTIVAL
ESPAÑA FLAMENCA, CON DANZA,
MÚSICA, ARTES PLÁSTICAS,
PINTURA, MODA Y GASTRONOMÍA
ESPAÑOLA. ENTRADA LIBRE Y
GRATUITA. ORGANIZA ESCUELA
PERFUME DE ANDALUCÍA.
MOONLIGHT
(EDMUNDO GÓMEZ 5870, Bº
ISLAS MALVINAS, FRENTE A
CIRCUNVALACIÓN SUR)
* HOY, HOMENAJE A JOSÉ GÓMEZ,
QUIEN ACTUARÁ CON SU GRUPO
KAIPI CUNANA, CON INVITADOS
ESPECIALES COMO CACHO
ESCALADA, NACHITO AGÜERO Y
“POLLO” TRONCOZO CON TRIBUTO
A SANDRO Y OTROS ARTISTAS.
PEDRO LEÓN RETRO BAR
(PEDRO LEÓN GALLO Y
SEBASTIÁN ÁBALOS)
MAÑANA, A PARTIR DE LAS 22,
ACTUARÁN “LA BANDA ULISERA” Y
WALTER CASTAÑO.
CINE RENZI
(LA BANDA)
* MAÑANA A LAS 21.30, LA
“BRUJA” SALGUERO PRESENTARÁ
SU NUEVO DISCO “NORTE”.
CASA DEL BICENTENARIO
(MENDOZA Y OLAECHEA)
* MAÑANA, A LAS 22, ASTILLA
ROCK OFRECERÁ UN HOMENAJE A
GUSTAVO CERATI.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
* EL 19, A LAS 20, SE PRESENTARÁ
LA CANTANTE ÁNGELA LEIVA.
* EL 23, A LAS 22, THE BEATS,
CON SU TRIBUTO A THE BEATLES.
CAYOCOCO
(AUTOPISTA JUAN PERÓN)
* DOMINGO 19, A LAS 22, SE
PRESENTARÁ MALÓN.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
* VIERNES 1 DE DICIEMBRE, PRESENTACIÓN
DEL LIBRO “DÍAS, VERSOS Y
CANCIONES” DE HORACIO PEÑALVA.
INVITADOS: FREDDY VIDAL, ÁNGELES
ASENSIO Y DÚO OBLIVION.
CINES
SUNSTAR
THOR RAGNAROK (3D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS) 17/11-17:10 (Cast) 19:30 (Cast)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS) 17/11 -18/11 -19/11- 22:20 (Subt)
00:40 (Subt)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(3D): CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN
(+ 13 AÑOS) 17/11 -17:00 (Cast) 19:30
(Cast) 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)
LA FAMILA MONSTER (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
17/11-16:10 (Cast) 18:15 (Cast) 20:20
(Cast)
JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA
(2D): TERROR (+ 16 AÑOS)
17/11 -18/11 -19/11- 22:40 (Subt) 00:45
(Subt)
CONDORITO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
17/11-17:00 (Cast)
THOR RAGNAROK (2D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS) HOY AL 22/11-19:00 (Cast)
ASESINATO EN EL EXPRESO
DE ORIENTE (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
17/11 -18/11 -19/11-22:10 (Subt) 00:40
(Subt)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(2D):CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+
13 AÑOS)
17/11 -17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:30
(Subt) 01:00 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO.
HÍPER LIBERTAD
LIGA DE LA JUSTICIA ESTRENO
APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE
O TUTOR) CASTELLANO 2D - 18:00
- 19:30 - 22:00 - 22:30 (TODOS LOS
DÍAS) CASTELLANO 3D 17:30- 20:10
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
THOR: RAGNAROK MAY 13
AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D 20:20 - 22:50
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CASTELLANO 2D 17:20 (TODOS LOS
DÍAS) Lunes, martes y miércoles $65
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS 17.
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D entrada General: $120;
jubilados, docentes y estudiantes: $90
todos los días.
3D entrada general: $130;
jubilados, docentes y estudiantes: $95
todos los días.