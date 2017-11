Fotos "No me voy a desentender, al contrario voy a seguir poniendo todas mis energías".

16/11/2017 -

La Gobernadora de la provincia, Dra. Claudia de Zamora cumplió una intensa actividad en la localidad de Tomas Young, departamento Taboada, donde inauguró una ampliación de la Escuela nº 484 “La Estrella”, una planta potabilizadora de agua, 36 viviendas sociales, cordón cuneta y la tapia y el cerramiento perimetral del cementerio "Cristo Redentor". Asimismo realizó un importante anuncio como es el de la refacción total de la Escuela Nº 484.

Inauguración en la escuela

En la oportunidad, acompañaron a la primera mandataria provincial, la ministra de Educación, Dra. Mariela Nassif, la ministra de Agua y Medio Ambiente, Ing. Norma Fuentes, el subsecretario de Promoción Humana, Arq. Osvaldo Fernández y el director de Arquitectura, Arq. Gabriel Lecuona, quienes fueron recibidos por el comisionado de Tomas Young, Bernardo Álvarez.

En la escuela Nº 484, la Dra. Claudia de Zamora dejó inauguradas tres nuevas aulas. A su ingreso, la recibió la directora de la Escuela, Claudia Aguirre y de inmediato la Gobernadora recibió innumerables muestras de afectos por parte de docentes, alumnos, padres y personal del establecimiento escolar.

la Dra. Claudia de Zamora expreso: “estoy muy feliz de encontrarme aquí en Tomás Young y a pocos días de dejar este cargo que me ha honrado todos estos años. Estoy muy feliz y no quería irme de esta función sin venir a visitarlos –agregó- y sin dejar inaugurada esta importantísima obra, este gran salto cualitativo que hoy tienen”.

Agregó que “hoy también es un día importante porque además de estar inaugurando estas aulas y la galería techada, también estamos inaugurando junto al Comisionado Municipal, Bernardo Álvarez, cordón cuneta, cerramiento perimetral del cementerio, viviendas sociales, esas importantísimas viviendas de este ambicioso programa. Una importante planta potabilizadora, que va a solucionar ese tema tan sensible y fundamental para la vida de todo ser humano como es el agua potable de calidad que van a poder ahora consumir todos ustedes”.

Más adelante, la Dra. Claudia de Zamora destacó que, “a lo largo de todos estos años el sistema educativo provincial ha tenido un gran crecimiento, pero sobre todo el crecimiento fue en la ruralidad, en el interior, donde siempre estuvo puesta la mirada y en todos los niveles educativos, principalmente donde no había oferta educativa alguna o esa oferta era muy escasa”. Destacó que “esto se dio por la fuerte política de estado en materia educativa donde se viene demostrando que es importante y es prioritaria la educación” señaló la Mandataria, resaltando “que es y seguirá siendo, porque así me ha pedido Gerardo (Zamora) que les transmita, que él seguirá haciendo hincapié en educación y que seguirá siendo uno de los pilares fundamentales”. La Gobernadora resaltó el agradecimiento “a los docentes” y destacó “siempre agradecemos esa vocación de servicio, esa vocación de diálogo y trabajo en conjunto”.

Siguiendo con la fuerte inversión en el ámbito educativo en toda la Provincia, la Primera Mandataria subrayó “en Santiago del Estero en el presupuesto educativo del 2017 hemos tenido un incremento del 38% más en relación al presupuesto educativo del año 2016, y esto, inclusive, muy por encima de lo que nos fija nuestra Constitución provincial. Debemos valorarlo –recalcó- porque no solo se traduce en la posibilidad de cumplir con metas y objetivos que nos hemos propuesto, sino simboliza cuales son las prioridades que tenemos los Santiagueños”.

Durante sus palabras, la Gobernadora de la Provincia anunció que “dentro de poco tiempo vamos a comenzar la refacción integral de este establecimiento educativo, una obra muy necesaria para toda la comunidad” dijo, ante el cerrado aplauso de padres, docentes y alumnos.

Finalmente, la Dra. Claudia de Zamora expresó: “(ni) como gobernadora, ni como diputada nacional electa, sino como mujer santiagueña, quiero ratificar ese gran compromiso de seguir el rumbo de lo social, mas en estos tiempos donde existe una gran recesión económica que nos afecta a todos pero principalmente a los mas carenciados. Yo les digo que no me voy a desentender, al contrario voy a seguir poniendo todas mis energías, todas mis fuerzas para que esta impronta de lo social no se detenga y para que no se abandone a los hermanos necesitados en sus horas de urgencia ni tampoco en ese derecho que tienen de ser incluidos y a vivir con esperanza. Sigan contando conmigo desde el lugar que me toque hoy o el día de mañana”, señaló la Gobernadora visiblemente emocionada.