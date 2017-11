Desde mañana se jugará en el nuevo horario de las 16; se destacan las finales del torneo Consuelo

17/11/2017 - Mañana se disputará la sexta fecha en la categoría C40 y la última en la C50 del torneo que organiza y hace disputar la Liga Santiagueña de Fútbol de Veteranos. También se jugarán las finales del torneo consuelo, en ambas categorías, todo esto en su nuevo horario de las 16, con 30 minutos de tolerancia únicamente para el primer turno. La excepción de la jornada de mañana será la cancha de San Lorenzo, donde el único partido que se jugará comenzará a las 17. El programa completo es el que se detalla a continuación: En Estrella Roja 1: Cristian FC vs. Ferretería Santa Lucía (40, Final Consuelo) y Pablo VI vs. Centinelas Unidos (50). En Ateneo Ejército Argentino: Profe Karen vs. Club Piedritas (40) y Carnes Marito vs. Islas Malvinas (50). En Estrella Roja 2: Unión vs. Verdulería Los Amigos (40) y Triángulo Rojo vs. Cristian FC (50, Final Consuelo). En Dos de Abril: Ateneo Ejército Argentino vs. Taller Carlos Issi (40) y Gremio Judicial vs. Santa Lucía (50). En San Lorenzo: Villa María vs. San Luis (40). Resultados Los resultados de la fecha pasada, fueron los siguientes: C40: Club Piedritas 1, San Luis 1; Ateneo Ejército Argentino 2, Verdulería Los Amigos 2; Villa María 3, Unión 2; Taller Carlos Issi 0, Profe Karen 0; Los Herederos 4, Villa del Carmen 0; Cristian FC 5, Dos de Abril 0; Pablo Vl 1, Loma FC 1; Ferretería Santa Lucía 2, Club Atlético Luján 1; Virgen del Rosario 2, Barrio 1º de Mayo 0. C50: Carnes Marito 4, Centinelas Unidos 0; Islas Malvinas 3, Santa Lucía 0; Gremio Judicial 3, Pablo Vl 2.