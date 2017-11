Capítulo 26 para el “Ramón Santillán”

17/11/2017 - Este domingo 19 de noviembre se disputará la vigesimosexta fecha del Torneo Anual denominado Ramón “Vaca” Santillán, que organiza la Nueva Liga de Veteranos C55. Los partidos se jugarán a partir de las 9, con 30 minutos de tolerancia. La cartelera de cotejos es la que se detalla a continuación: En Villa Borges: Estrella del Norte vs. Luz y Fuerza. En El Trián gulo: El Triángulo vs. Tapicería Perú. En Asociación de Futbolistas Amateurs: Gusmar vs. Taller Locura. En Calle 14: Panificadora Lola vs. OBV Sialle. En París: Simusa vs. Ateneo San Roque. En Tarapaya: Ima Construcciones vs. Central Córdoba. En Villa Tranquila: Veteranos de Estudiantes vs. Trigoria. Libre: Estilista Ricky Gómez.