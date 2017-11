Mañana arrancan los octavos de final en las categorías 45 y 50

17/11/2017 - La disputa de los octavos de final, en las categorías 45 y 50, serán el plato fuerte de la programación que tendrá mañana el Torneo Anual 2017 de la Liga Profesional Copa Cyac. Los partidos se disputarán desde las 15.30 y 17.50, según esta programación: En Ciencias Económicas: 16, Ingenieros vs. Piquito FC (40) y 18, Sivipse vs. Copse (45). En Médicos: 16, Ingenieros vs. San Martín T. (50) y 18.30, Médicos vs. Cyac Santiago (50). En Ingenieros: 15, Contadores Sp. vs. Brima FC (L) y 16.30, Médicos vs. Galácticos (40). En Obras Sanitarias: 17.50, Copse vs. Bioquímicos (50). En Copse: Newbery vs. Bioquímicos (45) y Obras Sanitarias vs. Amigos Beltrán (50). En Sivipse: Ciencias Económicas vs. Abogados (45) e Ingenieros AFC vs. Ma-Go Repuestos (50). En Rubia Moreno: Apunse vs. Joyería Luciana (L) y La Bomba vs. PVC Banda (50). En Polly 1: Farmacia Abdala vs. Antajé (L) y Desafío vs. La Güemes (40). En Polly 2: Porvenir FC vs. Sanatorio Norte (40) y Met. Dorrego vs. Estrella Roja (40). En La Dársena: Villa Robles vs. X Siempre Láser (45) y Cyac La Banda vs. Villa Negrita (45). En Sutiaga: Tinglados Albarracín vs. Puerto Nuevo (40) y Sutiaga vs. Tinglados Albarracín (L). En Atsa 2: Choya FC vs. La Esquina (40) y Quirófano vs. Asel (50). En UTA 1: Imer FC vs. Radio T. Rojo (L) y Agrup. 1 Mayo vs. Deportivo JJ (L). En UTA 2: Alvi FC vs. Abogados Topos (40) y Agrup. 40 FC vs. San José FC (L). En Iosep 3: Caja Unse vs. Alumni (45) y Arquitectos vs. Farmacia Dr. Obrero (50). En Bioquímicos: Copse vs. El Rejunte (L) y Villa Alem vs. Industria FC (L). En River de Pujio: Santillán Inst. vs. Maest. Termas (40) y Potencia Diésel vs. Desafío (45). En UPCN 3: Milan FC vs. Herrería Stanly (L) y Huaico Hondo vs. 100% Bandeños (40). En Potrerito 2 C1: Los Bukys vs. Real Smata (L) y Abogados vs. Contadores (50). En Potrerito 2 C2: Palo Carabajal vs. Echeverría FC (L) y Abogados Cat vs. Taller Dany (40). En Potrerito 2 C3: Ciudad Satélite vs. Colón FC (L) y Telefónicos vs. Elect. Cortez (50). En Potrerito 2 C4: Ateneo vs. La Congreso (L) y Cuervos Max vs. Anestesia (45). En Potrerito 2 C5: Club de Amigos vs. La San Juan FC (L) y San Carlos vs. Marm. Virgen del Valle (40). En V. Dep. Olimpo 1: Quilmes FC vs. Moto Juan (L) y Distribuidora Lealcito’s vs. Chacarita (50). En V. Dep. Olimpo 2: Sp. Garupá vs. Bioquímicos (L) y Radio T. Siglo XXI vs. Prof. Monteros (L). En V. Dep. Olimpo 3: Red Star Abogados vs. Médic Rebeldes (45) y Yanda vs. El Fortín (45). En V. Dep. Olimpo 4: Los Amigos vs. Moto William (40) y Banfield FC vs. Zambón Seg. (40). En V. Dep. Olimpo 5: Sem. Rossi vs. Abogados Cuervos (L) y Nueva Autonomía vs. Yanda (40). En V. Dep. Olimpo 6: Adi Salud vs. Tuki Las Delicias (L) y Sp. Servicios vs. Bioquímicos (40).