Se definen los semifinalistas de las rondas Campeonato, Incentivo y Estímulo

17/11/2017 - Mañana se jugarán los partidos de vuelta de cuartos de final del Torneo Ramón “Titi” Arias, que organiza la Asociación de Futbolistas Amateurs. Los partidos comenzarán a las 15.30 y 17. La programación es la siguiente: en Asociación: cancha Nº 1, Saravah vs. Banco Provincia B (Incentivo) y Campeones del 28 vs. Mis Nietitos (Incentivo); cancha Nº 2, Amigos Mona Acuña vs. Expreso San Nicolás (Campeonato) y Gremio Municipal vs. Norcen Seguros (Estímulo). En El Liberal: San Carlos vs. Zanjón (Campeonato) y Sitravise/Ipvu vs. Villa Hortencia (Incentivo). En Ingenieros: 18, Técnicos vs. Súper Colón (Incentivo). En Alberdi (Loreto): 17, Loreto Unidos vs. Puente Alsina (Campeonato). En San Isidro (Santa María): Maestros vs. Lagartos Malvinas (Estímulo) y Hotel Savoy vs. HC Lubricantes (Estímulo). En Defensores de Forres: 17, Rabenar vs. Almirante Brown (Campeonato).