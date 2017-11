Coy Unidos y Ejército Argentino buscan avanzar a las semifinales

17/11/2017 -

Mañana se pondrá en juego las llaves de cuartos de final del Torneo Clausura que organiza la Liga Amateur del Sur, con una extensa cartelera repleta de buenas propuestas. Por la Zona Campeonato se jugarán los partidos de vuelta, mientras que para la Zona Consuelo, las llaves serán a partido único. En todos los casos, en esta jornada se conocerán a los clasificados para disputar las llaves de semifinales, en busca del ansiado trofeo mayor. Entre todas las propuestas sobresale el duelo que protagonizarán los equipo de Coy Unidos ante Ejército Argentino, en la categoría 40. Esa llave se jugará en cancha El Sur de Vuelta de la Barranca, mientras que por la 33, se destaca el encuentro que protagonizarán los equipos de Villa Antonia ante Club 504, en cancha de Las Monjitas. Cabe recordar que los encuentros programados para el primer turno iniciarán a las 15, mientras que los segundos juegos lo harán desde las 17. La excepción será el partido que protagonizarán en cancha de Independiente del Beltrán los representativos de Nuevo Beltrán y Taller Oeste, que al ser cotejo único arrancará a partir de las 16.30. El cronograma completo es el siguiente.

Programación

En cancha de Defensores de Maco: Academia Peluquería Luis vs. La Gaucho (33) y La Brown Malagueña vs. San Carlos (40). En El Sur de Vuelta la Barranca: Papelera El Mundo vs. La Verdulería (33) y Coy Unidos vs. Ejército Argentino (40). En Boca de Los Flores: Barrio Cáceres vs. Beltrán (33) y Fernández vs. AA. Pelé (33). En S an Ma r t í n Vuelta La Barranca: Villa Reconquista vs. Alberto Rueda (33) y Arquitectos vs. Corralón San Esteban (40). En Los Pichones 2: Gomería Sara y Mañu vs. París (33) y El Porvenir vs. Villa María (40). En Ha l cone s 1 : Foechyt vs. La Castelli (33) y Expreso Lo Bruno vs. RG Neumáticos (40). En cancha Independiente de Beltrán: Nuevo Beltrán vs. Taller Oeste (40). En cancha Ciclón Los Flores: San Martín vs. La Fusión de Beltrán (33) y Sitravise Ipvu vs. Academia Peluquería Luis (40). En cancha de Vélez de Maquito: Estudiantes de Ulluas vs. Los Monkikis (33) y Los Santos vs. Gomería Sara y Mañu (40). En Villa Yocca: San Carlos vs. Empresa La Unión (33) y Cioccolani vs. Villa Yocca (40).

Otros encuentros

En 8 Hermanos: Villa Carolina vs. Zanjón (33) y Atlético Alianza vs. Sportivo Araujo (40). En Monjitas: Villa Antonia vs. Club 504 (33) y Barrio Cáceres vs. Parque Sur (40).