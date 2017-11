Será un sábado a pura adrenalina y definiciones por el torneo

17/11/2017 - La Unión de Futbolistas Veteranos está en los tramos finales del campeonato y para mañana presenta una jornada atractiva ya que se jugarán las semifinales por las zonas Campeonato y Consuelo. El programa de encuentros es el siguiente: en Suboficiales, semifinal Consuelo, Uthgra Gastronómico vs. Los Amigos (40) y Feria del Newbery vs. Recursos Hídricos (50). En Nuevo Banco, semifinal Campeonato, Vicente Refrigeración vs. La Fusión (40) y Facheritos vs. Villa Ángela (50). En Mistol, semifinal Consuelo, La Rifa de Alberto vs. Calle 14 (45) y Panificadora Lola vs. Refi Shop (50). En El Gringo 1 (San Esteban), semifinal Campeonato, Mecánica Raúl Ávila vs. Estación La Curva (40) y B. Sarmiento vs. Joyex (50). En Estudiantes de Maco, semifinales Campeonato, Alte. Brown vs. Bonafide (45) y Óptica Molinari vs. B. Sarmiento (45). En La Guarida, semifinal Consuelo, Mojones vs. Villa Borges (40) y Racing vs. Despensa Las Mellis (50). En Villa Tran quila, 17.30, 4to. Pasaje vs. Fabio Automotores (50). En UTA, 17.30, Colectiveros vs. Villa Tranquila (50). En Villa Borges, 17.30, Villa Borges vs. Indumentaria Lar (50). En Calle 14, 17.30, Calle 14 vs. Defensores de Antilo (50).