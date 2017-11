Villa Las Delicias se consagró nuevo campeón del certamen Clausura

17/11/2017 - El pasado sábado se disputó la final de la Copa de Oro del Torneo Clausura Constructora Rec que organiza la Super Liga del Potrerito, y el trofeo mayor quedó en manos de Villa Las Delicias. El conjunto del barrio Re c o n q u i s t a s u p e r ó e n una ajustada final a Tiendas Tuky. De esta forma, Villa Las Delicias es uno de los pocos equipos que pudo quedarse con el premio mayor en dos ediciones, en las competencias organizada por esta prestigiosa liga. Sin tiempo para el descanso, la organización programó para mañana la tercera jornada del Mundialito, con los equipos de mejor performance en el último certamen, con la siguiente programación. En cancha 1: Niupi FC vs. RHogar 16; Villa Las Delicias vs. Romeo Informal 18. Cancha 2: Los Potreros vs. Coesa FC 16; Cacheteao con Coca vs. Necochea 18. Cancha 4: Colón Gomas vs. Quilmes 16; Messina vs. Contreras Jrs 18. Cancha 5: Bayer Munich vs. Amigos de Mati 16; La JP vs. Los Pibes 18.