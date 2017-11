Güemes y Vélez de San Ramón defenderán sus liderazgos el domingo

17/11/2017 - El torneo de fútbol femenino “Todas Unidas”, que organiza y hace disputar la Federación Provincial de Santiago del Estero, tendrá este domingo un apasionante capítulo en las canchas de la Villa Deportiva El Olimpo, ubicada sobre ruta 9. Güemes, líder de la zona A con 18 puntos, expondrá la punta en su compromiso ante Campeones del 28. Lo mismo hará Vélez de San Ramón, que manda en la zona B con 14 unidades, en su cruce ante Unse FC. Los que estarán a la expectativa de un tropiezo de las punteras son los escoltas de las zona A y B, Central Córdoba (15) y Mitre (13), respectivamente. La programación completa es: En Cancha Nº 1: 8.30, Güemes vs. Campeones del 28 y 10.10, Tagliavini vs. 25 de Mayo. En Cancha Nº 2: 8.30, Central Córdoba vs. Independiente de Beltrán y 10.10, Francoty vs. Comercio. En Cancha Nº 3: 8.30, Mitre vs. Tradición FC y 10.10, Unse FC vs. Vélez de San Ramón. En Cancha Nº 4: 8.30, Villa Unión vs. Bandera Bajada.