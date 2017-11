Tiempo de buscar a los finalistas por la Zona Campeonato y Consuelo

17/11/2017 - En Produnoa Dos, 17.30, Transp. Yamila vs. Def. de Dany. En Villa Suaya, 17.30, Villa Suaya vs. Dep. Manuel Belgrano. En 25 de Mayo, 17.30, 25 de Mayo vs. Nueva Esperanza. En Coronel Lugones, 16, Coronel Lugones vs. Arg del Norte. Semifinales Consuelo, en Belgrano, 17.30, Belgrano vs. Irma FC. En Alto Verde, 17.30, Alto Verde vs. Dep. Alem. En Amp. Paraíso, 17.30, Taller Tévez FC vs. Fénix FC. En La Higuera, 17.30, Las Palomas vs. Villa Unión. Categoría 40, en Zahuy FC, 17.30, Zahuy FC vs. Italiano. En Villa Unión Dos, 17.30, Villa Unión vs. Los Simpson. En Coronel Lugones, 17.30, Coronel Lugones vs. Hual Club. En San Lorenzo, 17.30, Soler FC vs. B. Gorrini. Semifinales Consuelo, en Argentinos del Norte, Argentinos del Norte vs. Belgrano. En Río Dulce, 17.30, Río Dulce vs. Def. Los Lagos. Categoría 45, en Irma FC, 16, Irma FC vs. Paraíso. En Hual Club, 17.30, Hual Club vs. San Juan. En San Isidro, 17.30, San Isidro vs. Diablos Rojos. En Gremio Dos, 16, Suoem vs. Chacarita. Semifinales Consuelo, en Media Flor, 17.30, Besares vs. La Fraternidad. En Rentas, 17.30, Dep. Walter vs. Platense. Categoría 50, en El Cruce, 17.30, El Cruce vs. San Isidro. En De Pablo, 17.30, Amigos Bandeños vs. San Andrés. En Irma FC, 17.30, Irma FC vs. Independ. Media Flor. En Arist. del Valle, 17.30, Arist. del Valle vs. Sarmiento. Semifinales Consuelo, En Argentinos del Norte, Argentinos del Norte vs. Credenciales NOA. En Gremio Dos, San Isidro B vs. Kco Isa FC FC. Categoría 20, en Belgrano, 16, Belgrano vs. B. Salido. En Villa Suaya, 16, Villa Suaya vs. Río Dulce. En San Lorenzo, 16, Las Palmas B vs. Argentinos del Norte. En Río Dulce, 16, Río Dulce B vs. 25 de Mayo. Semifinales Consuelo, en San Isidro, 16, San Isidro vs. Def. Pompeya. En Pque. Municipal, 17.30, Soler B vs. Laprida FC.