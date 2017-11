Fotos "Se siente una impotencia porque uno quiere ayudar de alguna manera, pero no encuentra la forma"

El intendente de Los Telares, profesor José Alberto Araujo, reveló que fue protagonista de uno de los episodios más intensos de desmayos de alumnas del Agrupamiento 86.166 de Varas Cuchuna, en ocasión de la visita de las autoridades educativas de la provincia. Relató que la experiencia lo afectó particularmente por el caso de una alumna del agrupamiento que no asiste a la sede escolar de Varas Cuchuna sino a otra de un paraje vecino (el agrupamiento nuclea cinco escuelas de la zona), que no tenía nada que ver con esa situación, pero que se desmayó como todas las otras chicas y tuvo que ser trasladada a su casa con la esperanza de que mejorara, pero no fue así. "Son casos complejos, difíciles, uno no sabe qué hacer, se siente una impotencia porque uno quiere ayudar de alguna manera, pero no encuentra la forma", definía el funcionario su experiencia de estas últimas semanas. Acerca de las causas del fenómeno, Araujo ensayaba una respuesta: "Hay una cierta cultura instalada en el interior de Santiago del Estero y del país. Por ahí uno mucho no cree y no quiere aceptar esas cosas, pero que hay algo raro ahí, hay algo raro. Son cosas inexplicables. A mí me ha tocado estar, en la reunión y se han descompuesto los chicos". Testigo directo Consultado sobre sí él pudo ver por sí mismo los episodios, respondió afirmativamente: "Sí, hacen movimientos raros, convulsión, movimientos extraños, que no son comunes. Conversando con la gente cuentan que hay estas cosas en otros lugares, no en la cantidad, porque son muchas. En ese grupo hay dos varones, que no han sido tan graves, pero que también se han descompuesto y hacían esos movimientos. A ellos les han hecho estudio. El problema viene de hace años. Chicos que han pasado por eso, se han curado, pero no se han curado a través de la medicina, se han curado a través de los curanderos. Eso es lo raro y cuesta hablar de eso". También en aquellos casos se recurrió a la medicina: "A una chica, que es pariente mía, le han hecho todos los estudios y no tiene nada. Clínicamente estaba bien, hasta tomografía le han hecho. Han ido hasta Añatuya a buscar uno de esos curanderos y la chica ahora está bien. Los profesores le atribuyen a problemas familiares. Para mí no es eso", afirmó contundente. Acompañamiento "Todos sabemos lo que pasa y estamos preocupados", aseveró el intendente. Explicó que "el director de Nivel Secundario, Villalba ha estado reunido con (el obispo de Santiago del Estero) monseñor Vicente Bokalic para ver la parte espiritual", refiriéndose al acompañamiento que la Iglesia Católica le brindará a las familias afectadas, y agregó que se aguardaba "el informe (de los psicólogos) hasta donde yo sé". Sobre este trabajo destacó: "Están haciendo todo lo posible. Ha venido gente del Ministerio, han traído especialistas. Creo que mañana (por hoy) viene de nuevo Villalba a la escuela a hacer otra visita".