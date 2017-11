Infante inauguró la plaza "Canal Feijóo" en el barrio 8 de Abril

Fotos PREMISA. "No hay un barrio que no haya tenido presencia del Estado municipal con obras", reconoció el intendente al dirigirse a los vecinos.

17/11/2017 -

El intendente Hugo Infante inauguró la obra de remodelación y refacción de la plaza "Bernardo Canal Feijóo", en el barrio 8 de Abril.

De esta manera, el jefe comunal acompañado por miembros de su gabinete y vecinos de ese populoso barrio, cumplió con su compromiso de darle a ese espacio verde, la utilidad y el lugar acorde para el encuentro de la familia y el entretenimiento.

La ceremonia de inauguración se llevó a cabo con el tradicional encendido de luces y descubrimiento del nomenclador. En ese momento, una vecina de 90 años, "Negrita" Pérez, muy emocionada agradeció la concreción de tan anhelada obra.

"Este es un compromiso asumido ante los vecinos de darle otra imagen a este espacio verde, teniendo en cuenta el uso que le estaban dando. Ahora podrán disfrutar porque se merecen contar con una plaza propia para aprovechar en familia", expresó Infante, al destacar la importancia de la obra.

Luego de la ceremonia de inauguración, el jefe comunal se dirigió a los vecinos y destacó que al finalizar su gestión como intendente "me iré orgulloso de haber cumplido con todos los vecinos de la capital, porque no hay un barrio que no haya tenido presencia del Estado municipal con obras de pavimento, espacios verdes, iluminación, y con todo lo que hemos llevado adelante pensando solamente en ustedes", resaltó.

Luego, anunció que "en el transcurso de la semana instalaremos los juegos saludables, y posiblemente antes de asumir el cargo de diputado nacional, anunciaremos obras de pavimento en arterias que le falten a este barrio".