Espinoza sueña ganarse la titularidad

Fotos CONFERENCIA. Cristian Espinoza dialogó ayer con los medios, en la previa del choque entre Boca y Racing, el domingo a las 19.15 en La Bombonera.

El delantero Cristian Espinoza, quien el domingo ante Racing Club sustituirá al suspendido Edwin Cardona, sostuvo ayer que sueña con ganarse la titularidad, más allá de los jugadores que están y los que llegarán a fin de año.

"No espero que se vaya nadie. Ni (Cristian) Pavón ni (Edwin) Cardona. Ojalá se queden todos. Tengo confianza en mis cualidades. Sueño con ganarme la titularidad", afirmó Espinoza en la conferencia de prensa previa al clásico del domingo a las 19.15, por la novena fecha de la Superliga de fútbol de Argentina.

"Tengo que aprovechar los minutos que me da (Guillermo, el técnico) Barros Schelotto. Sé que cada momento me va a servir para ganarme un lugar", agregó. Y completó: "Quiero seguir y ganarme el puesto en Boca, mas allá de todos los delanteros que están y los que llegarán a fin de año", sentenció.

Espinoza, el ex Huracán de 22 años, llegó a préstamo a Boca procedente de Villarreal de España y hoy es pieza de recambio (por Pavón o Cardona), al igual que "Junior" Benítez y Agustín Bouzat; mientras que Walter Bou, otro de los suplentes, es el sustituto natural de Darío Benedetto. Pero a fin de año todo parece indicar que llegarán Carlos Tévez, hoy en el fútbol chino, y Ramón Ábila, actualmente en Huracán, por lo que habrá una superpoblación de delanteros. "No me importa si llegan más delanteros porque mi deseo es quedarme en el club y mi sueño es ganarme la titularidad", reiteró.

Espinoza también habló sobre la actualidad del equipo, el líder invicto del certamen con 24 puntos, producto de ocho triunfos en igual cantidad de partidos.

"Sabemos que estamos en un gran momento, pero no debemos relajarnos. Sería una alegría terminar el año como punteros", confesó.

De hecho si Boca le gana el domingo a Racing se asegurará el primer puesto del torneo hasta el 2018.

"Nuestro rival vendrá con sus prioridades, seguramente buscará el partido porque es un grande. Nosotros trataremos de seguir con nuestro juego que nos llevó a la punta", finalizó.

El plantel de Boca se entrenó ayer por la mañana en Casa Amarilla con Benedetto, Pavón y Nahitan Nández, tres de los seis futbolistas que estuvieron afectados a sus respectivos seleccionados.

Benedetto y Pavón se reincorporaron tras la gira del seleccionado argentino por suelo ruso, que incluyó el triunfo sobre el local por 1-0, en Moscú, y una derrota ante Nigeria por 4-2, en Krasnodar

Nández, en tanto, se sumó luego de haber jugado para el equipo uruguayo los amistosos ante Polonia (0-

0), en Varsovia, y Austria (1-2), en Viena.

En tanto, a la tarde trabajaron los colombianos Frank Fabra, Wilmar Barrios y Cardona, quienes estuvieron en los amistosos ante Corea del Sur (1-2) y China (4-0).

El equipo

En cuanto al equipo que recibirá a Racing el domingo desde las 19.15 con el arbitraje del neuquino Darío Herrera, el técnico boquense hará un solo cambio: el ingreso de Cristian Espinoza por Cardona, suspendido por haber sido expulsado en el superclásico con River.

Es decir que Boca formará con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Fabra; Nández, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Espinoza, Benedetto y Pavón.