Melconian: "La batalla contra la inflación se va ganando lentamente"

Al analista consideró que, además de bajar la inflación, la meta es que se mantenga en un nivel bajo por mucho tiempo.

17/11/2017 -

El expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, consideró que la batalla contra la inflación "se va ganando muy lentamente" y sostuvo que "es un desafío vencerla" para que la estabilidad de precios se mantenga en el tiempo.

Melconian recordó que la inflación del año pasado "fue de 40 puntos" y estimó que la lucha para reducirla "se va ganando muy lentamente. La tasa ha caído contra la del año pasado".

"A la tasa de inflación le empieza la hora", aseguró el economista en diálogo con una radio porteña y remarcó que "es un desafío vencerla" y lograr la "sostenibilidad en el tiempo de una tasa de inflación baja".

El economista resaltó, por otra parte, que la Argentina "sigue usufructuando la oportunidad que da Mauricio Macri como Presidente" y agregó: "No hay ninguna duda, no se discute que el 10 de diciembre del 2015 es lo mejor que nos pudo pasar. Paró el camino a Venezuela".

En lo financiero, el exfuncionario advirtió que hay un "exacerbado optimismo, se pasa de rosca. La liquidez mundial tipo borrachera mucho no me gusta, pero ayuda a una transición. En lo fiscal, el país está atado de pies y manos a lo que recibió".

Por último, opinó que el combate contra el déficit fiscal debería ser más veloz. "El financiamiento del déficit es deuda. No existe criticar la deuda sin criticar el déficit. Si el déficit no se cierra, no se va a poder parar la deuda", sentenció.