Jornada inaugural con varios partidos

Fotos PROTAGONISTAS. Gran cantidad de tenistas santiagueños participarán en la edición 2017 del Torneo Aniversario

Con una extensa programación, comenzará esta tarde el Torneo Aniversario Diario EL LIBERAL, que organiza la Subcomisión de Tenis del Santiago Lawn Tennis Club.

En un clima de gran expectativa, desde las 16.30 se enfrentarán: Josefina Mansilla y Anabella Ochoa vs. Marcela Jozami y Camila Esperguín; Mirna Carnata y Luz Escalante vs. Delia Grand y Laura Sokilic.

Otros partidos

En caballeros fueron programados estos partidos de Senior: Samir Jozami vs. Carlos Carabajal, Nicolás Fernández vs. Martín Ruiz y Matías Morellini vs. Eduardo Rojas.

Por su parte, en Primera categoría está confirmada la presencia de jugadores de la talla de Matías Almada, Augusto Rojas, Fernando Guevel y Francisco Gozal, entre otros.

El torneo arrancará hoy y se extenderá hasta el domingo, con la disputa de las finales y la entrega de premios.

El profesor Álvaro Caldera se desempeña como coordinador de la competencia, que se juega anualmente en los courts del Santiago Lawn Tennis Club.