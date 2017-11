El rol del juez en el nuevo modelo de Justicia

Fotos DEBATES. En juicios también emergen destellos de la nueva oralidad.

17/11/2017 -

En la permanente búsqueda de optimizar el servicio de Justicia, las modificaciones y nuevas reglamentaciones del sistema fueron replanteando la función del juez en los distintos fueros. Al respecto se explayaron la Dra. Gladys Álvarez, que en su larga trayectoria fue 40 años jueza Civil en Buenos Aires y el Dr. Juan Carlos Storniolo, juez del fuero penal del Poder Judicial de Santiago del Estero.

El juez del nuevo modelo no tiene vendas en los ojos, pero conserva la espada. Es un juez de puertas abiertas, que se anima a hablar con las partes, que toma la conciliación como primera alternativa en la resolución del conflicto. En el nuevo sistema de Justicia todos los operadores del derecho tienen que pensar en la parte, en el motivo que los trae, en su problema, sus intereses, recibiéndolos, oyéndolos", es la concepción de la Dra. Gladys Álvarez, quien comenzó su carrera en el fuero especial Civil y Comercial y luego fue camarista en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. "El último año que estuve en la Cámara el 74% de los casos que entraban en mi vocalía, conciliaron", comentó.

Para la letrada, que integra la Comisión de Violencia Doméstica de Buenos Aires que depende de la vocalía de la Dra. Highton de Nolasco y coordina la Comisión de Acceso a Justicia de la Corte Suprema de Justicia, el juez tiene en este caso, un rol activo. "El juez actual no tiene vendas en los ojos, pero la espada la conserva porque la Justicia es el monopolio de la fuerza. Si algo que dice un juez no se cumple, para eso está la fuerza". Inspirada en el filósofo Remo Entelman, abogado especializado en Filosofía del Derecho, quien sostenía que "una norma es la posibilidad de múltiples interpretaciones, así que si no se reguló, hasta que no la dicten hay una laguna normativa y puedo pronunciarme. Hay que abrir la cabeza, hay que ser flexible y tener claro que la Justicia está para ayudar a la gente a resolver sus conflictos".

Finalizó diciendo: "Hoy la administración de Justicia está formada por todo lo que es acceso por los canales alternativos: mediación, negociación, conciliación. El Estado tiene la obligación de ofrecerle a la población todos estos medios".

Para Juan Carlos Storniolo, juez del fuero penal local, "el rol del juez depende del fuero donde se desarrolle. También depende de las ideologías del momento. En el nuevo sistema, el juez tiene una función pasiva; escuchar a las partes que ofrecen sus pruebas y juzgar".