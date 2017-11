Desesperados mensajes de Perry a una actriz porno

17/11/2017 -

Matthew Perry, uno de los protagonistas de las serie Friends, continúa luchando contra la adicción a los analgésicos, según reveló una estrella porno.

Maddy O’Reilly, conocida por haber protagonizado más de 25 películas para adultos, declaró que el célebre Chandler Bing de la popular serie la contactó para pedirle si podía conseguirle pastillas de analgésicos.

"Estaba shockeada, se está desintoxicando, no había ninguna razón para que me las pidiera a mí, que no tengo fama de ser una chica fiestera. Fue una señal de alarma, tengo miedo de que pueda sucederle algo", declaró O’Reilly a Daily Mail TV. Según O’Reilly, Perry la contactó a través de Instagram. "Hola Maddy, soy Perry. Nos vimos una vez. Quería saber si alguna vez querés ir a cenar". Luego, para comprobar su identidad, la llamó por FaceTime.

Perry quería 40 a 50 pastillas de Vicodin, Roxicodone, OxyContin. Para conseguirlas, estaba dispuesto a pagar "mucho", según se lee en los mensajes.