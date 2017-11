17/11/2017 -

Según explicó Tweeden, en diciembre del 2006 estaba realizando el noveno viaje de apoyo a las tropas y Franken había escrito algunos sketchs humorísticos como parte del entretenimiento. "Como muchos de los shows, estaban llenos de connotaciones sexuales, dirigidos a una audiencia joven y masculina", explicó la modelo. La presentación, según relató, tenía un beso entre ambos personajes, aunque ella había planeado esquivarlo a último momento, también como un intento de entretener al público. Sin embargo, antes del show, ocurrió un incidente. "Franken y yo estábamos solos detrás de escena repasando el guion y me dijo que necesitábamos practicar el beso. Me reí y lo ignoré. Lo repitió. Le dije que se relaje". Su insistencia la puso incómoda, pero Frenken no cedía. Franken señaló: "No recuerdo el ensayo de la misma manera, pero envío mis sinceras disculpas a Leeann".