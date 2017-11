Juan Di Natale vuelve con "La era de la imagen"

17/11/2017 -

El próximo domingo a las 19, la TV Pública Argentina estrenará "La era de la imagen", con la conducción de Juan Di Natale. En su primera emisión, Juan Di Natale entrevistará al periodista Daniel Scheinkman para analizar la historia de Internet y las transformaciones que comprende a la red global, la cultura de las redes sociales y los cambios en un mundo regido por las imágenes. El primer envío de "La era de la imagen" mostrará secuencias de "Where are U now" de Justin Bieber; los cambios en la comunicación del Vaticano, y otros temas.