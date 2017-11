Millie Bobby Brown se volvió millonaria en 2 años

Fotos Millie Bobby Brown (Once) se dedica también al modelaje. Pronto aparecerá en la película "Godzila: Kings of Monsters". Su carrera apenas comienza y ya le llueven los contratos.

Con tan sólo 13 años y dos en la pantalla chica, Millie Bobby Brown se convirtió en una de las actrices más cotizadas de Hollywood. Gracias a su estilo único y gran personalidad, la estrella de "Stranger Things" se roba toda la atención.

En dos años, la protagonista de la serie éxito de Netflix, adonde interpreta a "Once" se convirtió en imagen de reconocidas marcas como Calvin Klein, Converse, Gucci, Burberry, Valentino y Louis Vuitton.

La fortuna de la actriz nacida en Marbella está valorada en 6,65 millones de dólares, según un reporte del tabloide Daily Mail. Por cada capítulo de Stranger Things, la joven cobra 30.000 dólares, entre su sueldo como actriz protagonista y sus patrocinios.

La pequeña adolescente acaba de terminar el rodaje de la película "Godzilla: King of Monsters" que se estrenará en 2019. En este largometraje, pasó a cobrar 1 millón de dólares como salario de entrada más el 5% de los beneficios del filme. Si hay una segunda parte, sus ganancias aumentarán a 3,6 millones de dólares, que podría elevarse a 4,48 millones si la primera parte triunfa.

Antes de que su familia y sus tres hermanos decidieran trasladarse a Los Ángeles para cumplir el sueño de Millie, todos vivían en Bournemouth, Inglaterra.

Hoy cuenta con dos casas alquiladas en Estados Unidos: una en Atlanta y otra en Los Ángeles. Sus padres se dedican full time a las tareas de promoción de su hija. Con más de 7 millones de seguidores en Instagram, la joven actriz gana cada vez más popularidad.

Millie no es la única que fue tocada con la varita mágica por "Stranger Things". Gaten Matarazzo (Dustin), de 15; Caleb McLaughlin (Lucas); de 16; Noah Schnapp (Will), de 13; y Finn Wolfhard (Mike), de 14, ganan también la nada despreciable cifra de 30.000 dólares por capítulo.

Según cuenta The Hollywood Reporter, vista la buena acogida de la serie, Netflix les habría dado además un bono de "al menos seis cifras". No obstante, no es un secreto que gran parte del éxito de "Stranger Things" reside en sus pequeños protagonistas, por lo que se entienden todos los mimos que reciben los adolescentes.

Al parecer, los jóvenes actores habrían firmado un contrato de exclusividad con la compañía por seis años, lo que garantiza que las ganancias van a seguir llegando y que va a haber "Stranger Things" para rato.