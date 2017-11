Victor Hugo Morales informó que lo despidieron de C5N

17/11/2017 -

Este viernes por la tarde, se conoció la noticia del despido de Victor Hugo Morales del canal C5N, perteneciente al grupo Indalo.

Fue el mismo Morales quien lo comunicó en su cuenta de Twitter, en donde expresó: "Previsible. Me comunicaron que me han DESPEDIDO de C5N. Emocionadamente GRACIAS a todos dentro y fuera del canal que me regalaron 1 año y medio de felicidad profesional. ¡Viva la libertad de expresión!".

Previsible. Me comunicaron que me han DESPEDIDO de @C5N. Emocionadamente GRACIAS a todos dentro y fuera del canal que me regalaron 1 año y medio de felicidad profesional. ¡Viva la libertad de expresión! — Víctor Hugo (@VHMok) 17 de noviembre de 2017

Victor Hugo, reconocido por su afinidad y cercanía al kirchnerismo, conducía el programa "El Diario" de lunes a viernes de 18 a 21, junto a Iván Schargrodsky, Luciana Rubinska, Roberto Funes Ugarte, Paulo Kablan, Dr. Guillermo Capuya, Darío Villaruel, Silvia Arce, Alfredo Zaiat, Julia Strada, Cristian Romero, Javier Torrente, Gabriel Morini, Darío Gandini, Mauro Albornoz, Danny Miche y Pedro Brieger.

Según informaran en medios televisivos, las nuevas autoridades de Indalo citaron a Morales en el edificio de Radio 10, en el barrio porteño de Palermo, en donde le comunicaron que harían uso del derecho que tienen de rescindir el contrato del periodista. Tras recibir la novedad, Victor Hugo "se portó como un caballero", confesó una fuente que participó del encuentro entre las partes.

Por su parte, la ex presidenta Cristina Kirchner publicó un mensaje en apoyo a Morales: "Se consolida el apagón informativo en Argentina. Mi solidaridad con @VHMok y con sus televidentes, que desde hoy tendrán una voz menos para escuchar", twitteó.