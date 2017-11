FÚNEBRES | 18 de Noviembre de 2017

18/11/2017 -

FALLECIMIENTOS

ALLALL VDA. DE IBÁÑEZ, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/17|. "De tal manera amo Dios al mundo que dio a su hijo unigenito para que todo aquel que crea en El no se pierda mas tenga vida eterna". Su hijo Héctor Dante, su hija politica Lorena e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento, S. V. Santa Fe 356 y sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 hs. en el cementerio La Piedad.

ALLALL VDA. DE IBAÑEZ, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/17|. Jesus dijo:" Yo soy la resurrecion y la vida el que cree en mi aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mi no morirá jamas". Su hermana Norma, sus hijos Pelusa, Graciela, Luisito y Claudio, sus hijos politicos Tere y Luis, sus nietos Luis Miguel, Francisco, Leandro, Alejandro y Luisina, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 hs en el cementerio La Piedad.

ALLALL VDA. DE IBÁÑEZ, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/17|. Hermana querida: "Que Dios nuestro Padre te reciba en tus brazos y brille para vos la luz que no tiene fin". Sus hermanos Divi, Norma, Teresa y Benjamin participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 hs. en el cementerio La Piedad.

ALLALL VDA. DE IBÁÑEZ, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/17|. Sus hermanos Divi, Norma, Benjamín y Teresa Allall participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 en el cementerio La Piedad.

ALLALL VDA. DE IBAÑEZ, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/17|. Su hermano Benjamín Allall, su hermana política Sarina Stancampiano de Allall; sus sobrinas Milagro (a), Luciana y Silvina con sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Piedad a las 10.30 hs.

ALLALL VDA. DE IBÁÑEZ, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/17|. Jesus dijo: Yo soy el camino la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mi: Tia querida siempre estarás con nosotros. Su sobrina y ahijada Pelusa, Luis, sus sobrinos nietos Luis Miguel, Mariam, Francisco y Leandro participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 hs en el cementerio La Piedad.

ALLALL VDA. DE IBÁÑEZ, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/17|. Querida tia. Que Jesús te reciba en la Casa del Padre Dios. Sus sobrinos Luis y Tere, nietos Alejandro y Luisina y tu amiga Carmen, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 hs. en el cementerio La Piedad.

ALLALL VDA. DE IBAÑEZ, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/17|. Carlos Allall, Mirta Allall de Ledesma, Oscar Allall, Carlos Corlli y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y que sus restos seran inhumados hoy a las 10.30 hs. en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ALLALL VDA. DE IBAÑEZ, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/17|. Pedro Ávila y Edith Zanni de Ávila e hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ARÉVALO, CARMEN FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/17|. Sus sobrinos, cuñados y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Cobertura Obra Social Iosep. servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Telefono. 421-9787.

ARÉVALO, CARMEN FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/17|. La comisión directiva y personal administrativo de la Biblioteca Popular Pedro Firmo Únzaga participa el fallecimiento de la Srta. Carmen Francisca Arévalo (Coca), familiar del Prof. Ovidio Gracia, integrante de la comisión directiva a quién acompaña en estos momentos. Ruega una oración en su memoria.

CARDOSO DE PASKEVICIUS, GRACIELA JOSEFINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Mi tía querida... que dolor tan grande tu partida ¡Ahora estás en paz... Se te va extrañar mucho! Fuiste y serás una gran tía... Siempre en mi corazón¡ Te Amo!. Su sobrina María Esther Paskevicius.

CARDOSO DE PASKEVICIUS, GRACIELA JOSEFINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. La comisión directiva y afiliados de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J.) participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex socia Graciela Cardoso y madre de su afiliada, Dra. María Cecilia Paskevicius. Se ruegan oraciones en su memoria.

CARDOSO DE PASKEVICIUS, GRACIELA JOSEFINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Beba Milovich de Machado, amiga y compañeros de pintura participa con profundo dolor su fallecimiento. Mi querida Gra, ya estás junto a tu esposo en la gloria de Dios. Siempre te recordaré querida amiga y rogaré por la paz de tu alma. Asi sea Amén.

CARDOSO DE PASKEVICIUS, GRACIELA JOSEFINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Cecilia Eugenia Vital y su hno. Ernesto Antonio Viral (Pipi) y flia. participan con profundo de pesar el fallecimiento de la mamá de su muy estimada amiga María Cecilia y la acompañan con oraciones en estos momentos de tristeza y dolor.

CARDOSO DE PASKEVICIUS, GRACIELA JOSEFINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Gustavo Juárez Villegas, Silvia Helena Argibay Garma y sus hijos Joaquín, Magdalena y Javier, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARDOSO DE PASKEVICIUS, GRACIELA JOSEFINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Nicolás Enrique Juárez Villegas, Alejandra Soria Vildósola y sus hijas María Teresa y Josefina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

CARDOSO DE PASKEVICIUS, GRACIELA JOSEFINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Adolfo José Juárez Villegas participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

CARDOSO DE PASKEVICIUS, GRACIELA JOSEFINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Luis Alberto Juárez Villegas participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

CARDOSO DE PASKEVICIUS, GRACIELA JOSEFINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Ana Maria Sabagh y sus hijos Ana Lucia y Juan Facundo y Coty Sabagh y sus hijos Pablo, Leticia, Bettiana y Ana Virginia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARDOSO DE PASKEVICIUS, GRACIELA JOSEFINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Blanca Rossetti de Venti y el Ing. Julio Cesar Venti, participan con gran dolor la partida y que Dios y la Virgen la reciban. Se ruega una oración en su memoria.

CARDOSO DE PASKEVICIUS, GRACIELA JOSEFINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Rulo Mulki participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos y demás familiares en estos tristes momentos. Se eleva una plegaria en su memoria, rogando por el eterno descanso de su alma.

CARDOSO DE PASKEVICIUS, GRACIELA JOSEFINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Sara B. Navarrete de Hounau participa con profunda tristeza su fallecimiento. Acompaña espiritualmente a sus hijos, a sus tías Leyenda, Pirula y Zully, a sus hermanos: Teresita, Cristina y Washington Inca, a cada uno con sus respectivos núcleos familiares. Ruega a Dios que bendiga a esta destacadsa familia con su infinita misericordia y el consuelo de una pronta resignación cristiana; y para Graciela, una feliz resurrección junto a quienes la precedieron.

GIMAREY, ERNESTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/17|. Nuestro cariñoso recuerdo a Ramón. Vecino trabajador y solidario junto a Marga. Padre dedicado a su hijo Tori. Buen abuelo. Que en paz descanses. Pepe Campero y Carmen. Sus hijos Pepo y Flor; Rodi y Roxi; Raquel y José y Silvina, los acompañamos en este triste momentos.

GIMAREY, ERNESTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/17|. La comisión directica y afiliados de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J.) participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su socio Gimarey Claudio Ernesto. Se ruegan oraciones en su memoria.

GODOY, NELVA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/17|. Su esposo Juan C. Luna, hijos Iber, Juan, h. pol., Rita, Mónica; nietos, Gonzalo, Juan p. Maira, Mariela; hnos. y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio El Descanso, casa de duelo OP. L. Gallo 330 (sv.) SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

JUÁREZ DE SANTILLÁN, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/17|. Unimos a las palabras de San Pablo "El sufrimiento de aquí abajo, no tiene proporción con la Gloria del Cielo". La obra de los Hermanos Misericorditas, participan y acompañan en el dolor a la familia Santillán.

JUÁREZ DE SANTILLÁN, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Consejo Directivo, Junta Fiscalizadora y Empleados de la Mutual Santiagueña, participan el fallecimiento de la Madre política del empleado de la Institución Juan José Trejo. Elevan oraciones en su memoria y ruegan por la resignación de su familia.

RODRÍGUEZ, SIXTA FORTUNATA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/17|. La comisión directiva de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (ADUNSE) participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestra querida amiga Silvia Rodríguez. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, SIXTA FORTUNATA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/17|. La rectora, Lic. Natividad Nassif y el vicerrector, Dr. Publio Araujo, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre de la no docente, Lic. Silvia Rodríguez de la Facultad de Cs. Forestales. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, SIXTA FORTUNATA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/17|. El decano de la Facultad de Cs. Forestales Dr. Víctor Hugo Acosta, la vicedecana Lic. Elsa Ibarra de Gómez, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, Personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre de la no docente Lic. Silvia Rodríguez de la Facultad arriba mencionada. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

SOSA, MARÍA DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/17|. Sus sobrinos Héctor Capua y Maria del Valle Acosta y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SOSA, MARÍA DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/17|. Su sobrino Sergio Rafael Capua e hijas Milen y Martina, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

SOSA, MARÍA DEL TRÁNSITO (Uvi) (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/17|. Querida amiga, te voy a extrañar mucho, tu recuerdo perdurará por siempre en mi corazón. Que Dios te tenga en la gloria participa con profundo dolor su fallecimiento. Nora Russo.

SOSA, MARÍA DEL TRÁNSITO (Uvi) (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/17|. Silvia Hoyos Russo participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida madrina y que sus restos descansen en paz.

SOSA, MARÍA DEL TRÁNSITO (Uvi) (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/17|. Leticia, Aldo, Raquel, Valeria Russo, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos descansen en paz.

SOSA, MARÍA DEL TRÁNSITO (Uvi) (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/17|. Ángela Coronel de Gerez y flia. participan el fallecimiento de su querida vecina y amiga y elevan oraciones en su memoria.

YAÑEZ DE ARRIAZU, ISABEL T. Dra. .(q.e.p.d.) falleció el 14/11/17|. Su hermano político Freddy, su esposa Graciela, sus hijos Alfredo y Viviana, Gachy y Sergio y Fabiana, sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

YAÑEZ DE ARRIAZU, ISABEL T. Dra. .(q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Su sobrina Fabiana Arriazu de Miguel, su hijo Nazareno Miguel, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

YAÑEZ DE ARRIAZU, ISABEL T. DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Sus sobrinos Luis Nattero, Graciela Y. Jozami ; sus hijos Luis, Pablo y Nani con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BARRAZA DE CANALE, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/17|. "Bienaventurados los buenos de corazón porque de ellos es el Reino de los Cielos". Su sobrina ahijada Débora, su sobrino político César y sus sobrinos Malena y Sofía, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Santa Rita, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Rogamos una oración en su memoria.

BARRAZA DE CANALE, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/17|. "Vivirás eternamente en nuestros corazones". Su desconsolada madre Blanca Gómez, hermanos, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Rogamos una oración en su memoria.

BARRAZA DE CANALE, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/17|. "La muerte no existe, la gente solo muere cuando la olvidan; y yo siempre te voy a recordar..." Su hermana Adriana, su cuñado Marcelo y sus sobrinas Lissa y Celina invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Rogamos una oración en su memoria.

PELLENE, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/15|. Hoy se cumplen 2 años de tu partida hacia el Señor, imaginamos estarás en paz con Jesús que tanto amabas. Tu viaje hacia el Cielo fue para nosotros tus hijos un gran dolor irreparable, rezaremos en la iglesia San José del Bº Belgrano a las 20 hs.

ROLDÁN, RAMON MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/07|. Marce: Hace 10 años que el Señor te eligió para llevarte a su lado, y hoy junto a El estás cumpliendo 42 años y seguramente los angeles como tú te cantarán el ¡Cumple Feliz! Cuanto nos costó tu partida pero a pesar que físicamente no estás, todo sigue persistiendo en nosotros tu alegria, tu paz, ese corazón grande que derramaba amor, a todos. No hay nada que no mentengamos vivo en nuestro recuerdo por todo eso vos sigues aquí. Fuiste un ángel en esta tierra que el Señor nos envió un dia para aprender de vos tantas cosas. Aqui nosotros te recordamos todos los dias, te extrañamos y sabemos que desde la estrella más hermosa brillas y nos estás guiando, iluminando, transmitiendonos tu fuerza y amor junto a tus abuelos y tu tia madre que tanto te cuidó. Haz que tu amor y tu llama de vida siga ardiendo en nosotros, en tu casa, para seguir de pie. ¡Feliz cumple hijo!. Te amamos. Tus papis, tu hermana, tu sobrino, tía Graciela y las chinas como les decias vos. Tu flia. invita a la misa para recordar estos momentos inolvidables el dia domingo 19 a las 21 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

SUÁREZ, RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/15|. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy sabado 18 de noviembre, al cumplirse dos años de su fallecimiento en la Catedral Basilica a las 9:30 hs.

ZAMORA, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/16|. "Tío querido, cuánto dolor y tristeza siento en mi corazón. Eras una persona muy especial para mi, un segundo Padre, estuviste siempre a mi lado con tus consejos, ocurrencias y por sobre todo apoyándome en mi vida. El destino te llevó sorpresivamente, solo nos queda la resignación de que estás junto al Señor y gozando de la felicidad eterna, ahí donde no hay dolor ni sufrimiento. Siempre te llevaremos en nuestro corazón". Sus sobrinos Lidia, y Carlos Cassini, sobrinos, nietos, sobrinos políticos invitan a la misa hoy a las 20.30 en la iglesia Santo Cristo (Libertad y Aguire).

ANDRAWOS DE CHEDID, MABEL CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/14|. Al cumplirse tres años de su fallecimiento. Su esposa e hijos, ruegan por su eterno descanso. Y elevan oraciones en su querida memoria. Siempre te recordaremos.

LUNA BRIZUELA, GABRIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Amor desde el dia que supimos de tu llegada, llenaste de alegria nuestro hogar, te esperamos con ansias y amor, llegaste una madrugada de mayo y desde aquel dia fuiste siempre el motor de nuestras vidas, el calor del hogar, la alegria y el amor que nos impulsaba a seguir adelante, hoy hace nueve dias que dejaste un gran vacio, un dolor inmenso, solo con los buenos recuerdos de tu existencia y con ese amor infinito que sentimos por vos, por siempre viviras en nuestros corazones, siempre te amaremos. Sus padres, hermana, abuelas y tios, invitan al responso que se oficiará hoy a las 10 hs. en el cementerio de Los Flores.

GIMÉNEZ DE TÉVEZ, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/17|. Jose Ramón Jarma y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

REA, JULIO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/87|. Vives y vivirás eternamente en nuestros corazones!!! Aún nos duele tu ausencia, pero tenemos el consuelo que estás en un lugar hermoso lleno de paz y de luz. Que el Señor haga brillar para Ti la luz que no tiene fin. Al cumplirse 30 años de tu partida al Reino Celestial. Tus hijos Julio Horacio Rea, Irma Rea de Taboada, Hugo Alberto Rea y Ester Rea y sus respectivas familias, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs. en la Parroquia Sgo. Apóstol, La Banda.

ISARES, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Lidia Maldonado de Harón, Mariela Harón y flia, Juan Ignacio Haron y flia, participan con dolor el fallecimiento de su querida amiga. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ISARES, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Ana Maria Sabagh y sus hijos Ana Lucia y Juan Facundo y Coty Sabagh y sus hijos Pablo, Leticia, Bettiana y Ana Virginia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA, ELVIRA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el17/11/17|. Su sobrino y ahijado Ariel Mansilla, su esposa Agostina Fiad y su hija Rebeca, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MANSILLA, ELVIRA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/17|. Su sobrino Cornelio Jerez, sus sobrinos Carmen, Oscar, Aníbal, Richard, Marcelo, Ariel Mansilla, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía Elvira y ruegan oraciones en su querida memoria. Y que sus restos serán inhumados a las 9 en el cementerio Cristo Rey de Loreto.

MANSILLA, ELVIRA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/17|. Su sobrina profesora Carmen Mansilla sus hijos doctora Flavia Estela, profesor Alejandro y Patricia Ledesma participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía Elvira, y ruegan una oración en su memoria.

MANSILLA, ELVIRA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/17|. Su sobrino doctor Aníbal Mansilla h, su esposa Anabella , sus hijos Nicolás, Pablo Francisco, Abril, participan del fallecimiento de su querida tía Elvira Mansilla ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA, ELVIRA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/17|. Su sobrino Cornelio Gerez. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio Cristo Rey - Loreto. Cobertura IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE La Plata 162- Tel. 4219787.

MANSILLA, ELVIRA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/17|. Los hijos de su íntima amiga Sede Melen de Casaubón; Inés Casaubon de Vittar, Choli Casaubon y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento ruegan oraciones en su memoria y que sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio cristo rey de Loreto.

MANSILLA, ELVIRA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/17|. Nunca se apagarán en mi alma los recuerdos de la infancia, la vieja escuela nacional usted parada en medio del aula iluminando nuestras mentes y nuestros corazones hasta siempre señorita Elvira mi maestra por siempre. Pedimos una oración por su alma. Las lágrimas se evaporan, las flores se marchitan, la oración la recibe Dios. (San Agustín). Ramona Villalba de Jozami, sus hijos Cristina, Negra, Jota, Sandra, Mary, Abraham y sus respectivas flias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ALARCÓN, MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/15|. Al cumplirse 2 años de su partida al Reino Celestial, sus hijos initan a la misa que se oficiará el día Sábado 18/11/17 en la Iglesia Nuestra Señora de Fátima (Weisburd) a las 19 hs.

NÚÑEZ DE SÁNCHEZ, LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/13|. "Lili: hoy hace 4 años que te fuiste al Reino del Señor. Siempre estarás presente en mi mente y mi corazón". Invitan hoy a las 20,30 en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Amigos y familiares. Las Termas.