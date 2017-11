La acción sigue con todo en el Lawn Tennis Club

Fotos ACTIVIDAD. El torneo "Aniversario Diario EL LIBERAL" convocó a los mejores jugadores de la provincia. La actividad sigue hoy a pleno.

El torneo "Aniversario Diario EL LIBERAL", se está desarrollando con total éxito en los courts del Santiago Lawn Tennis Club y comienzan a jugarse ya desde hoy las instancias más decisivas del certamen.

Ayer se desarrolló la primera jornada del gran torneo en el cual están presentes los mejores jugadores de las distintas categoría que son partícipes del evento.

Hoy habrá una gran programación de partidos entre los que se puede destacar en primera categoría a Augusto Rojas vs. Matías Morellini, Fernando Guevel vs. Rubén Villarreal, Matías Almada vs. Luis Ruiz y Tomás Manzione vs. Francisco Gozal. Todos estos partidos se jugarán a las 10.30

En damas dobles se jugará desde las 10 y éstos serán los cruces: Pía Reynoso vs. Josefina Mansilla, Anabella Ochoa vs. Luz Escalante, Mirna Cannata vs. Jazmín Gaetan, entre otros choques. Algunos resultados de ayer: dobles damas: Marcela Jozami/Camila Esperguín a Josefina Mansilla/Anabella Ochoa 6-1 y 6-4. Luz Escalante/Mirna Cannata a María Grand/Laura Sokilic 6-2 y 6-2.

En Seniors, Jorge Siufi a Carlos Carabajal 6-3 y 6-3; Samir Jozami a Luis Ledesma 6-3 y 6-2; Gaspar Orieta a Ernesto Cantos 7-6 y 6-2. En Selección: Matías Rojas a Lucas Guercio 7-6 y 6-3 y Eduardo Rojas a Matías Morellini 6-2 y 6-3.