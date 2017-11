Torneo nacional de ajedrez en Las Termas

Fotos ATRACCIÓN. Jugadores de todo el país se concentran en el certamen nacional en el Centro Cultural Gral. San Martín.

18/11/2017 -

En el Centro Cultural General San Martín de Las Termas de Río Hondo se llevó a cabo el lanzamiento oficial del torneo nacional de ajedrez, que cuenta con más de 300 ajedrecistas de todo el país.

Se disputarán las grandes finales de los campeonatos Argentinos Amateur Sub 1700, Sub 2000 y Sub 2300, que cuentan con la organización del Club de Ajedrez "Caballo Blanco" de Las Termas y Ajedrez Plus, y el auspicio del Gobierno de de la provincia.

El subsecretario de Deportes, Carlos Dapello, destacó: "Este torneo nacional nos llena de mucho orgullo. Con una gran cantidad de participantes, más de 300, es un gran éxito". Luego expresó que el certamen se realiza en el marco de "las políticas deportivas que lleva a cabo la gobernadora de la provincia Claudia de Zamora, y de nuestro senador nacional y gobernador electo Dr. Gerardo Zamora, quienes impulsan fuertemente al deporte".