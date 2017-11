El "Aurinegro" intentará sorprender al escolta

Fotos OBJETIVO. Con varias y sentidas bajas en el once inicial, Mitre buscará sumar de a tres ante Agropecuario.

18/11/2017

Mitre tendrá esta tarde una complicada parada cuando, a partir de las 17, se presente en la ciudad bonaerense de Carlos Casares donde medirá fuerzas ante el escolta, Argentino Agropecuario en el partido que abrirá la novena fecha del Torneo de la Primera B Nacional de Fútbol.

En lo que se lleva jugado de la temporada, el equipo "aurinegro" conducido por Arnaldo Sialle, aún no ganó fuera de su casa y está tarde intentará cortar esa racha ante el equipo sensación de la competencia.

Agropecuario era, para sorpresa de la mayoría, único puntero pero recibió un duro golpe, la fecha pasada al caer 4 a 0 ante All Boys en Floresta. Antes de esa caída el equipo de Carlos Casares estaba realizando una notable campaña y quizás el revés en Floresta lo lleve a centrarse en sumar con el objetivo de no penar con el promedio.

Mitre tiene ocho puntos y hoy se mantiene fuera de la zona de los seis descensos, con tres fechas sin derrotas y sin goles en contra.

La misión no será fácil para Mitre, no solo por la complejidad de enfrentar a un rival que cumple con una buena campaña, sino que para este partido Sialle no podrá contar con hombres clave en su esquema como Nelson Benítez, Gastón Bottino, Joel Sacks y Javier Grbec, lesionados. Ni tampoco con David Romero, expulsado.

En ese sentido, Matías Camisay debutará como titular en esta competencia en lugar del lesionado Joel Sacks, mientras que Leandro De Muner reaparecerá en reemplazo de Benítez. Con esa variante, Franco Ferarri volverá a ocupar un lugar en el sector defensivo.

Además, Rodrigo Castro cubrirá la vacante que deja Bottino y el tucumano Joaquín Quinteros recupera la titularidad en reemplazo de Gbrec.

Otra de las novedades, estará en el banco de suplentes donde por primera vez serán opción de recambio el uruguayo William Peralta, el mediocampista Juan Aguirre y el atacante Alexis Bravo.

"Tenemos que jugar con la misión de traernos los tres puntos a Santiago para seguir sumando. Va a ser un partido duro, pero estamos con la cabeza en positivo y pensando en sumar de a tres". Contundentes primeras expresiones de Ramiro Fergonzi a la prensa en la previa del partido.

‘Siempre que se sume sirve, pero quedamos con bronca ante Juventud Unida porque necesitábamos ganar en nuestra casa y era una buena posibilidad para subir en la tabla. Pero, bueno, por cómo se dio el juego, con el resultado puesto y la expulsión sufrida, puede servir la unidad", añadió. Sobre la falta de gol comentó: "Es algo en lo que estamos trabajando. Sabemos que tenemos que atacar más, estamos llegando al área rival pero no estamos finos en la definición", cerró el goleador.