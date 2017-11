18/11/2017 -

El entrenador de Colón de Santa Fe, Eduardo Domínguez, reconoció ayer que su equipo ganó jugando ‘mal’ ante Argentinos Juniors por 1-0 como visitante, en el inicio de la fecha 9 de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

‘La verdad es que ganamos jugando mal pero es difícil también conseguirlo, así que este plantel tiene un plus’, analizó el director técnico.

Colón suma 17 puntos y ocupa por ahora el segundo escalón en la tabla de posiciones, por lo que el ex DT de Huracán sostuvo que se ilusionan al verse ‘arriba’ aunque a su vez remarcó que Boca es ‘el gran candidato’.

‘El campeonato es complicado, hasta el puntero gana partidos de contragolpe, y eso se debe a la paridad entre los rivales’, afirmó.

El conjunto santafesino recibirá en la próxima jornada a Tigre, con la misión de mantenerse entre los animadores del certamen.

Luego, Domínguez destacó: "Yo creo que por momentos tenemos pasajes de buen fútbol y que a esto lo podemos incrementar, después si el rival juega o no... es muy parejo todo acá, hay veces que el mismo puntero —Boca— gana partidos de contragolpe, entonces, si el puntero lo hace y después por la contundencia de sus delanteros amplía la diferencia... es un torneo muy complicado el argentino; entonces nosotros nos adecuamos a los diferentes escenarios, a los diferentes planteos que nos hacen los rivales y ante eso, lo que queremos es ganar los partidos, a veces se puede y a veces no; pero creemos que lo podemos hacer mejor aún de lo que lo estamos haciendo; este es un camino largo y me parece que en lo general lo estamos haciendo bien".

"Argentinos es un muy buen equipo, con juveniles que presionan muy bien, que además están muy acostumbrados a jugar en esta cancha, que es chiquita y donde ellos sacan provecho, porque presionan muy bien, bueno, sabemos que debemos seguir trabajando y mejorar. Heredia tenía un fuerte golpe en la rodilla y le dolía mucho, por eso decidí cuidarlo", cerró el DT.