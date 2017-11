Tesorería cita a docentes a percibir reintegros

18/11/2017 -

La Oficina de Tesorería de la Dirección General de Administración perteneciente al Consejo General de Educación cita a las personas y/o instituciones que se detallan para que concurran munidos de sus respectivos Documento Nacional de Identidad y fotocopia del mismo, al objeto de percibir reintegros pendientes. En horario de 8 a 12.

Ellos son: Sánchez Cristina del V; Gutiérrez Carlos A.; Espinillo Silvia V.; Carate Romina C.; Díaz María R.; Ceriani Graciana N.; Mussi María C.; Sandez Yanina N.; Brandan Mónica V.; Martínez Elida P.; Murtagh María J.; Tévez Javier A.; Cisneros Carlos A.; Comán María de los Á.; Palavecino Ávila Dahiana; Rodríguez Sánchez S.; Urbani Daniela A.; Luna Romina Y.; Giménez Joaquín; Díaz Ledesma C.; Dirección I.S.P.P.Nº5; Cortez Teresa del C.; Videla Federico S.; Gómez Bruno F.; Cuellar Noemí S.; Possi Omar A.; e Ibáñez Marta E.