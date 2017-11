Fotos Jubilaciones: habrá un 82% móvil sobre el SMVM

Entre los puntos acordados en el Consenso Fiscal que firmaron las provincias y el Gobierno nacional, hay un capítulo especial sobre las jubilaciones, donde se producen tres modificaciones clave. El primero es la modificación del ajuste jubilatorio, que buscará que se garanticen aumentos por encima de la evolución de la inflación y el pago del 82% móvil sobre el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) a quienes aportaron durante 30 años. La tercera, es la baja en los regímenes de privilegio. Al respecto, un analista previsional aclaró acerca del 82% móvil sobre el SMVM que se garantizaría en el nuevo acuerdo, que no habría mucha variación con lo que se paga actualmente de jubilación mínima y el porcentaje que representa sobre el SMVM. Hoy el haber mínimo jubilatorio está en $ 7.246, en tanto que el SMVM está en $ 8.860. Haciendo un cálculo simple, arroja que el haber jubilatorio mínimo actual representa un 81,7% del SMVM. El analista previsional consideró clave el cambio en el ajuste (incremento) de las jubilaciones que pasará a ser trimestral, o sea cuatro veces al año, tomando en cuenta el valor del Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y que se garantice que sea mayor el haber que la inflación. Para ello está previsto un plus, apuntó, pero recalcó que no hay mayores precisiones y que hay que esperar a ver qué se aprueba en el Congreso. Al respecto, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, había señalado que la fórmula actual de ajuste jubilatorio "estaba siendo mal computada" puesto que no incluía a los beneficiarios de las moratorias previsionales. Agregó que el cambio de la fórmula de cálculo jubilatorio había que hacerlo porque con los gobernadores se acordó derogar el Artículo 104 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Es que Nación propuso a las provincias coparticipar la totalidad de lo que se recaude por Ganancias, con lo que además aumentará el dinero que recibe la provincia de Buenos Aires para compensar su pedido de actualizar el Fondo del Conurbano. Hoy, el 20% de la recaudación de Ganancias iba a financiar la Anses; ahora el Gobierno prevé compensar esa pérdida que registrará el organismo previsional con lo que ingrese por el impuesto al Cheque. El cambio restante en las jubilaciones es "la eliminación de las inequidades generadas por los regímenes de las jubilaciones de privilegio", como señaló el ministro de Interior, Rogelio Frigerio.