Quieren a Nicole en el Bailando la próxima semana

18/11/2017 -

Una vez más, Carolina "Pampita" Ardohain se tomará vacaciones y se ausentará en ShowMatch. No estará en los programas del lunes 20 y el martes 21 de noviembre, y la producción ya está buscando un reemplazo. "Convocaron a Flor Peña, y no puede porque recién fue mamá. Convocaron a Griselda Siciliani y no puede. Y la convocaron finalmente a Nicole Neumann, una daga en el pecho para Pampita", señaló Ángel De Brito en su programa. Las modelos han tenido varios enfrentamientos públicos en el último tiempo.