Lito Cruz dijo que su ex quiere fama a costa suya

18/11/2017 -

Lito Cruz (76) fue acusado de violencia de género hace unos días por su expareja Patricia Perrotta (39), quien inclusive se refirió a abusos que le habría hecho a alguna de sus alumnas de teatro.

"Ahora la Justicia tiene que decir las cosas. El abogado... Yo no puedo decir nada. Si la Justicia es Justicia, tienen que hablar y dar una idea de lo que realmente pasó. Entre nosotros, es todo subjetivo", dijo el actor, en diálogo con el programa que conduce Ángel de Brito, "Los Ángeles de la mañana".

Sobre la supuesta relación tormentosa con su ex mujer, afirmó: "No tuvimos una relación difícil. Fue simple. Todo simple". Y avanzó: "Nunca me habló de que se sentía maltratada psicológicamente (...) Si yo estaba ahí con el gas, me hubiera muerto".

Es que Perrota lo acusó de violento y que le "dejaba, por ejemplo, abierta la llave de gas". "O me dejaba encerrada en su casa. Por celos, era obsesivo mal. Si un compañero varón se sentaba al lado mío me maltrataba", había agregado.

Asimismo, su ex mujer contó los problemas de Cruz con el alcohol y la cocaína. Al respecto, el actor fue punzante: "¿Cuál es el problema? Que lo pruebe (...) en realidad uno ha trabajado toda su vida por algo. Y de pronto, gente que no tiene talento para otra cosa se cuelga de la gente que trabaja honestamente".

Perrota, periodista y escritora, está por publicar un libro que cuenta en primera persona el maltrato psicológico y físico que habría sufrido junto al director de teatro. "Ojalá le vaya bien con el libro que está por publicar, así gana plata. No importa si gana plata a través de una mentira. Lo que diga la gente de ese nivel no me importa", completó Cruz.

Asimismo, el artista se refirió a la acusación de su ex mujer sobre el abuso que habrían sufrido las alumnas de teatro de Cruz. Al respecto, el actor sentenció: "Pregúntenle a mis alumnas si yo le ofrecía posibilidad laboral o crecimiento a cambio de intimidad".

Y cerró: "Voy a hacer una conferencia de prensa con todo lo que sucedió. Pero son cosas que le pasan a la gente que trabaja. La gente que no trabaja se apropia de la gente que lo hace. Quieren ser famosos a costa de nosotros".

Por otra parte, la hija del actor, Micaela Cruz, contó que cuando Lito terminó la relación con Perrotta comenzaron a aparecer amenazas y fotos intimidatorias, por lo que obtuvieron una restricción perimetral en 2015, para que la escritora no pudiera acercarse.

La hija de Cruz contó que tuvo que cambiar de colegio a su hijo debido a la persecución de Perrotta. "Hay una causa por violación de morada y amenazas de muerte contra papá y mi hijo Dante", amplió.