Para Burzaco, no es seguro volver al país

Fotos TESTIMONIO. Burzaco (izq.), detenido desde el 2015, volvió a declarar ante la fiscalía neoyorquina de Brooklyn.

18/11/2017 -

Alejandro Burzaco, el ex CEO de Torneos y Competencias, dijo ayer que no sería seguro para él volver al país ahora, al declarar como testigo en la Fiscalía neoyorquina de Brooklyn por cuarto día consecutivo en el caso de corrupción más escandaloso en la historia del fútbol, el llamado "Fifagate". El fiscal neoyorquino San Nitze le preguntó a Burzaco si "aún con su hermano en una posición de poder (Eugenio, viceministro de Seguridad de la Nación), ¿es seguro para usted volver a Argentina?" Y respondió: "No". El fiscal insistió, al preguntarle: "¿Quiere volver a su casa algún día?", y Burzaco contestó: "Eso espero", según indicó BuzzFeedNews, el sitio estadounidense del periodista Ken Bensinger, presente en la sala del Tribunal neoyorquino.

Pero cuando Nitze le preguntó si, estando en los Estados Unidos, podía ver a sus hijos en cualquier momento, Burzaco dijo que "no" y acto seguido rompió en llanto, como había ocurrido el miércoles pasado al enterarse del suicidio bajo un tren en Lanús de Jorge Dehlon, el abogado del Fútbol Para Todos. La tarde anterior, Dehlon había sido acusado por el ex empresario de Torneos de haber recibido coimas por alrededor de 4 millones de dólares junto con Pablo Paladino, ex coordinador de ese programa.

En un momento de distensión del interrogatorio, Burzaco confirmó que nadie le decía el "Papa" a Julio Humberto Grondona, y que fue sólo un sobrenombre que se usaba para los sobornos. Entonces, el fiscal le preguntó: "¿Y nunca pagó sobornos al Papa real, verdad?". "No", respondió el ex CEO de Torneos, y se escucharon risas en la sala.

El martes último, Burzaco declaró ante la Fiscalía de Nueva York que Torneos y Competencias, la brasileña Globo y la mexicana Televisa acordaron "repartir la carga" para pagarle a Julio Grondona, el extinto presidente de la AFA, una coima de 15 millones de dólares para obtener los derechos televisivos de los mundiales 2026 y 2030.