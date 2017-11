Alumnos de la Escuela Nº 1091 Libertad visitaron a la mandataria y le agradecieron por el recibimiento

Fotos RECONOCIMIENTO. Los niños y docentes agradecieron el gesto de la mandataria santiagueña, por el diálogo y el aporte a la educación.

18/11/2017 -

En el marco del programa "Conociendo mi Provincia", la gobernadora de la provincia, Claudia de Zamora, recibió en el salón de acuerdos de Casa de Gobierno a chicos de Nivel Inicial y Primario de la Escuela Nº 1091 Libertad de la localidad Isca Yacu, departamento Jiménez.

Del encuentro participaron, la directora del establecimiento educativo, Sandra Ledesma, profesores y docentes, acompañados por el director de Nivel Medio, profesor Silvio Villalba.

La Dra. Claudia de Zamora saludó cálidamente a docentes y alumnos de los diferentes establecimientos educativos, así como también a padres que venían acompañando a sus hijos.

La directora Sandra Ledesma reconoció el aporte de la mandataria santiagueña expresando: "Gracias por su gestión de gobierno, por recibirnos y por el programa Conociendo mi Provincia. Es algo maravilloso para nosotros, los docentes y los padres también que nos acompañan. Le quiero dar mis felicitaciones a usted y al senador nacional, Gerardo Zamora por estar apostando siempre a la educación".

La titular del Poder Ejecutivo no ocultó su alegría de poder compartir un momento muy especial junto a los alumnos. "Estoy feliz de que me visiten. Siempre que vienen las delegaciones les trasmito que me encanta recibirlos, me encanta escucharlos", recalcó.

Seguidamente, los alumnos Ramiro Abregú, Lucía Orosco, Nicole Serrano, Camila Orosco le contaron a la primera mandataria provincial que visitaron el Centro Cultural del Bicentenario, anduvieron por el Tren al Desarrollo y el Centro de Convenciones e irían a Las Termas de Río Hondo para disfrutar de un almuerzo.

Alumnos le regalaron a la gobernadora un recordatorio del colegio que decía: "Agradecemos a la gobernadora Claudia de Zamora por el acompañamiento en la tarea docente".

Por otra parte, la docente de la primaria Nora Sánchez señaló: "Estamos muy contentos porque nos ha recibido, los chicos estaban muy entusiasmados y esto se ha podido lograr gracias a este increíble programa".

Al finalizar, la gobernadora les transmitió a los alumnos de las diferentes localidades: "Para mí es muy importante que se esté llevando a cabo este programa que genera igualdad e inclusión".