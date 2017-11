Los Pumas superaron a Italia en Florencia

Hoy 13:37 -

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, se reencontró hoy con la victoria al derrotar a Italia por 31-15, en Florencia, en su segundo partido en la gira europea que terminará el próximo sábado en Dublin, Irlanda. El conjunto dirigido por el tucumano Daniel Hourcade volvió al triunfo después de haber sumado su único éxito en la temporada en junio pasado, cuando superó a Georgia (45-29).

El equipo argentino no jugó un gran partido, pero repuntó en los 15 minutos finales y sumó su segunda victoria de una temporada con más tristezas que alegrías. El ingreso de varios suplentes, entre ellos Gonzalo Bertranou y Julián Montoya, le permitió a los albicelestes levantar en el cierre y llevarse un justo triunfo.

En la primera mitad, el conjunto argentino se mostró muy impreciso, falló en las posiciones fijas y sin embargo generó las únicas situaciones de riesgo frente al ingoal rival, una de ellas definida por Sebastián Cancelliere. De todos modos, el equipo albiceleste se fue al vestuario perdiendo 9-8 debido a los tres penales concretados por Carlo Canna, de las tantas infracciones que cometen habitualmente los jugadores del equipo que orienta Daniel Hourcade.

En los 25 minutos iniciales de la segunda parte, ambos equipos intercambiaron penales a los postes y la diferencia no se alteró hasta los 19, cuando Sánchez volvió a poner al frente a su equipo y el liderazgo ya no cambio de mando. Dos tries anotados por Marcos Kremer y Joaquín Tuculet aseguraron el éxito argentino en el tramo final del partido, que recién en los 15 minutos finales mejoró con un buen aporte de los jugadores que ingresaron desde el banco de suplentes.