Dictarán un taller sobre el miedo a emprender en el Nodo Tecnológico

Hoy 20:22 -

Los entrenadores Ana Cecilia Vera y Martín Ayala, ingenieros y especialistas en independencia profesional, explican cuáles son los 10 disfraces sutiles a la hora de crear o hacer crecer un emprendimiento. Ambos destacan que hay muchos casos de emprendedores que si bien no tenían todos los recursos que necesitaban, estaban tan decididos a lograr su objetivo que de alguna forma encontraron la manera. “Las personas decididas y comprometidas se las ingenian para encontrar los recursos que no tienen”, sostienen los Coaches. Es por ello que destacan que “los recursos que más necesitamos son internos: confianza, pasión, determinación, perseverancia, creatividad, ingenio, etc. y nuestra mayor limitante suele ser en la mayoría de los casos el miedo”. Recordaron que Les Brown dijo: “El miedo es la más sutíl y destructiva de las enfermedades humanas“. Es destructiva porque si nos domina puede terminar destruyendo nuestros sueños. Pero sobre todo es sutil, porque intenta dominarnos sin darnos cuenta”.

Por ello Ana Vera y Martín Ayala presentan los 10 sutiles disfraces de los cuales en que se esconde el miedo para controlar a una persona sin que ni siquiera lo sepa:

1. Confusión: nos da la excusa perfecta para no avanzar. Es el miedo a que si no tengo todo claro pueda fracasar. La verdad es que la claridad absoluta se encuentra en el andar. Nadie tiene todo claro algo hasta que lo hace.

2. Dispersión, desorden o falta de constancia: nos hace evitar las acciones que nos dan miedo realizar pero con una buena excusa

3. Postergación: similar a la anterior, nos da una razón para no hacer aquello que nos da miedo hacer. Al tener una razón lógica para postergar nos salvamos de la humillación que podemos sentir si reconocemos que tenemos miedo.

4. Auto boicot: nos saboteamos cuando tenemos más miedo a hacerlo que el placer que nos pueda dar lograr la meta. A veces nos olvidamos de todo lo bueno que puede pasar si lo hacemos.

5. Intento de tener todo bajo control o perfeccionismo: surge del miedo a lo incierto, a que pueda salir mal algo que no podamos controlar. La verdad es que la vida por naturaleza es incierta. No hay gran logro si un riesgo.

6. Vergüenza: puede esconder el miedo al rechazo social, a que alguien pueda juzgarnos por lo que nos proponemos hacer

7. Desmotivación: nos estanca en la inacción y es la excusa perfecta del miedo para no avanzar

8. Tristeza: similar a la anterior, nos lleva a la excesiva reflexión y a estancarnos

9. Estrés: es la palabra que usan las personas orientadas a los logros en vez de reconocer que tienen miedo. Suena menos humillante decir que están estresados, que reconocer que tienen miedo a tomar una decisión difícil

10. Apatía, o no sentir nada: inhibir el deseo es la mayor expresión del miedo. Si ya no deseamos lograr nuestro objetivo seguro que no hacemos nada para alcanzarlo. Desear requiere coraje porque está el riesgo de decepcionarnos

Como ejercicio, proponen calificarse del 1 al 10 en cada uno de ellos para conocer cómo el miedo nos está controlando. Y destacan que “el solo hecho de tomar conciencia de esto puede producir grandes cambios. Poco se puede hacer en un estado de inconsciencia, pero una vez que se descubre la estrategia sutil del miedo lo único que se necesita es coraje para enfrentarlo”. En este sentido, cuando hablan de coraje, no hacen referencia a una emoción, sino a una decisión: la decisión de avanzar a pesar del miedo, de no permitir que nos limite, de sentirlo y hacerlo de todas maneras.

Estos mismos entrenadores, creadores del modelo Yo SOY MI JEFE (www.yosoymijefe.com.ar) dictarán por primera vez una capacitación presencial en Santiago del Estero el día sábado 25 de noviembre de 8.30 a 18.30 con modalidad intensiva llamada: “Liberá Tu Poder Emprendedor ¡y potenciá tus resultados!” en el Nodo Tecnológico. Para más información y para inscribirse al entrenamiento en Santiago del Estero se puede ingresar en www.yosoymijefe.com.ar donde se encontrará un enlace a este evento. Ó bien al Mail: [email protected]