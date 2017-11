Tienen más de 50 años y se lanzan a emprender para ser sus propios jefes

Hoy 20:26 -

No solo los jóvenes tienen buenas ideas. Tampoco es necesario pertenecer al rubro tecnológico o el ámbito universitario para concretar los proyectos. Hay muchas personas adultas, mayores a los 50 años, que se lanzan al mundo del emprendedorismo, bajo las banderas de la pasión y la experiencia.

Varios de ellos participaron en el “Primer encuentro global de emprendedores +50” en el auditorio del Banco Nación, con la participación de referentes de distintos países.

“La idea es mostrar que hay una oportunidad de emprender en este segmento y que una de las principales ventajas que tiene es una red de contactos ampliada y la experiencia”, explican desde la Subsecretaría de Emprendedores y PyMEs del Ministerio de Producción de la Nación, que organiza el encuentro.

Néstor Serenelli (54) habla con Clarín desde el aeropuerto Bariloche, a punto de tomarse el avión que lo traerá hasta el evento. En 2011 fundó La Alazana, la primera destilería de whisky de malta de la Argentina. Es un proyecto familiar, que encaró junto a sus hijos y su mujer en Lago Puelo, Chubut. Obtuvo una distinción internacional en un concurso que se hizo en Escocia.

Tiempo atrás, Néstor se dedicaba al comercio. “Me gustaba lo que hacía, pero mi pasión estaba en esto”, rememora. “Creo que a esta edad, una persona puede hacer que su pasión se transforme en un emprendimiento. Me parece que es muy viable. Tiene mucho que ver con la madurez de la persona, con decir: ‘en este momento de mi vida me dedico a hacer lo que quiero’. A mí me encontró maduro, dispuesto y preparado para abandonar lo que venía haciendo”, sostiene. Lejos de pensar en una jubilación o retiro, Néstor es contundente: “Me imagino trabajando hasta que me muera”.

También Edith Sztychmasjter (52) participó en el panel del evento. Como licenciada en Relaciones Internacionales trabajó en grandes empresas y PyMEs. “Luego de la desvinculación laboral, comencé a capacitarme y allí vi un mercado para lo que me gusta hacer: contenidos para redes sociales. Comenzó gradual y hoy está transformándose en una empresa social”, contó a Clarín la fundadora de “Pasión en contenidos”, un servicio de creación y actualización de contenidos para libros, redes sociales y sitios webs.

El año pasado, Edith fue delegada argentina en la Cumbre Mundial de Emprendedores que se hizo en Silicon Valley, Estados Unidos. “Eligieron mi proyecto y pude conocer a Obama. Ya tenía 50 cuando recibí la beca y dije: ‘¡A esta edad una beca de lo que me gusta!’ No lo podía creer”, recuerda. “Los mayores de 50 tenemos pocas oportunidades cuando nos presentamos a un trabajo”, asume Edith. “Pero la edad no es un impedimento para permitirte hacer cosas. Hay que mirarse adentro: ver para qué es bueno uno, descubrir cuáles son tus fortalezas. Hay que saber encontrar las oportunidades”, relata, mientras sugiere dejar atrás ciertas estructuras. “Hay gente que no se anima a completar un formulario de trabajo online, quiere llevarlo en papel. Hay que ser flexible”, subraya.

El 24% de la población argentina (9.637.781 personas) pertenece al segmento +50, según el censo del 2010. “Esto es un indicador del potencial como público objetivo, considerando la dificultad de reinsertarse en relación de dependencia a partir de los 50 años y de la edad jubilatoria como límite para emplearse. Y queda claro que mayormente los argentinos no están conformes con su jubilación como única fuente de ingresos, así como tampoco dejan de trabajar pese a tener edad de jubilarse”, dicen desde la Subsecretaría de Emprendedores.

Según los antecedentes de este organismo, del total de emprendedores que aplican al préstamo “Fondo Semilla”, un tercio corresponde al segmento +50, mientras que para el llamado “PAC Emprendedores” se reduce a un cuarto. En concreto, durante 2016, entre los dos programas tuvieron 860 casos de emprendedores mayores a los 50 años sobre una base de 2.840 proyectos.

Las incertidumbres y desafíos para iniciar un emprendimiento son las mismas tanto para un emprendedor joven como para un +50”, aseguran en el organismo. Agregan que, como en todo emprendimiento, importa determinar si el emprendedor o equipo reúnen los elementos necesarios para llevar adelante un proyecto, y esto tiene que ver con las fortalezas personales, tiempo disponible, conocimiento previo de la actividad, solvencia económica y compromiso.

“La dificultad y desafío está en que los +50 se vean a ellos mismos como emprendedores para integrarse al ecosistema emprendedor. Hoy un +50 que emprende es simplemente considerado un cuentapropista o autónomo (no en el sentido impositivo), pese a que comparta similares atributos a los que tiene un emprendedor joven”, agrega la fuente oficial. Y concluye: “Hay que romper con un paradigma que indica que el emprendedorismo sólo es cosa de jóvenes”.