Una encuesta indaga cuáles son las redes más usadas para comprar en forma on line

Hoy 20:35 -

Las redes sociales como Facebook, YouTube o Instagram se están convirtiendo en impulsores del desarrollo de microemprendimientos y de pequeñas y medianas empresas que buscan consolidarse en el mercado interno, destacó un informe elaborado para la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El trabajo realizado por la consultora Focus Market para Came, a partir de una encuestas a 2600 usuarios, permitió relevar las preferencias de los argentinos al momento de definir una compra a través del denominado comercio electrónico, es decir mediante alguna plataforma on line.

Así, se destacó que el 37% utiliza buscadores del tipo Google o Bing, el 18% en redes sociales, el 16% recurre a la web del fabricante, y un 16% busca en sitios especializados.

Pero en el caso de las redes sociales, que era uno de los ejes de la encuesta, se reflejó que como medio para informarse, contactarse o comprar a pymes y comercios minoristas un 95% opta por Facebook, además de que el 48% también lo hace por YouTube y el 52% por Instagram.

El director de la consultora Damián Di Pace destacó que “las redes sociales están registrando un creciente protagonismo en la búsqueda de información en la toma de decisiones y efectivización de la compra por parte de los usuarios, lo que las convierte en impulsores de microemprendimientos y comercios”.

“Facebook es un canal que utilizan pymes y minoristas para comunicar o promocionar bienes y servicios buscando un efecto multiplicador, al compartir el mensaje a partir de experiencias previas gratificantes por parte de otros consumidores”, explicó el especialista en comercio minorista.

En el caso de Instagram “se está publicitando imágenes donde se ofrecen detalles o se intentan describir los atributos visuales de los productos comercializados, mientras que Youtube es muy utilizado como herramienta de comunicación institucional del emprendimiento o muestra de uso de productos”.

La encuesta también indagó en qué tipo de productos se compran vía comercio electrónico, lo que dio por resultado que un 39% elige artículos electrónicos y electrodomésticos, un 15% alimentos y bebidas, un 12% indumentaria, y un 7% calzado, entre los rubros mas representativos.

En este aspecto, Di Pace aclara que en el campo de servicios los sectores que más predominan son turismo y entretenimiento, las que concentran el mayor nivel de participación de ventas en el segmento on line

Finalmente, el informe destacó que las pymes y comercios están creciendo en el desarrollo de logística y transporte para sus entregas, para lo cual el 50% de los consumidores utilizan el envío a domicilio, el 26% el sistema pick up, es decir de retiro en la puerta del local, y un 7% el sistema take away o preparado para llevar.