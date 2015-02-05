CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de Noviembre 2017
A LAS 22.00 SUSANA GIMÉNEZ
Por El Liberal
Hoy 21:23 -
CANAL 7
08.25 PAUSA EN FAMILIA
08.30 NICK JR.
09.00 LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS. “POR SIEMPRE BEATLES”
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
17.00 CINE. SON COMO NIÑOS 2
18.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ? (CONTINUACIÓN)
21.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.00 SUSANA GIMÉNEZ
00.00 MTV CANIGGIA LIBRE
01.00 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
13.30 CUALQUIERA PUEDE BAILAR
15.00 MAURO, LA PURA VERDAD
17.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 PONELE LA FIRMA
20.30 LA CORNISA
CANAL 9
13.00 LOCOS POR EL FÚTBOL
15.00 ALERTA COBRA
16.00 CÁMARA LOCA
17.00 LA ROSA DE GUADALUPE
18.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.00 LOCOS POR EL CAMPO
17.00 LOS 7 LOCOS
18.00 EL BUSCADOR EN RED
19.00 LA ERA DE LA IMAGEN
EL TRECE
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.00 LO MEJOR DE LA FAMILIA
22.00 PERIODISMO PARA TODOS
CANAL14
12.30 TELÓN ABIERTO
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SANTIAGO GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 TICKET AL SHOW
18.00 OTRA CANCHA
19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 EL MATADERO
20.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO
21.00 GIGANTES DEL SUR
22.00 PASA EN SANTIAGO
22.30 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA
23.00 BÁSQUET POR EL 14: ALTE BROWN. VS. RED STAR (F
CANAL 4
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 SANTIAGO TV
PELÍCULAS
CINEMAX
06.20 UNA PRINCESA PARA NAVIDAD
08.07 EL AGUADOR
09.52 EL ILUSIONISTA
11.56 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS
14.03 LIGA DE LA JUSTICIA. EL TRONO DE LA ATLÁNTIDA
15.22 LA DAMA DE ORO
17.23 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
19.53 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS
22.00 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO
TCM
08.08 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
09.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.16 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
10.42 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.08 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.58 NO NOS DEJES COLGADAS
13.47 NUESTRO AMOR
15.35 LA MUERTE LE SIENTA BIEN
17.32 EL PROTEGIDO
19.31 DURO DE MATAR 3. LA VENGANZA
22.00 ALGUIEN SABE DEMASIADO
TNT
06.00 EL REY ARTURO
08.17 HOLLYWOOD ONE ON ONE
09.20 LOS INCREÍBLES
11.25 MONSTERS UNIVERSITY
13.18 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
15.07 LATIN GRAMMYS 2017- RECAP
15.09 AJUSTE DE CUENTAS
17.15 LATIN GRAMMYS 2017- RECAP
17.17 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7
20.00 AMERICAN MUSIC AWARDS (R)
23.00 BUENOS VECINOS
00.55 EL MAESTRO
01.50 PROYECTO X
UNIVERSAL CHANNEL
08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, SEASON 13, EPISODE 9
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, SEASON 13, EPISODE 10
10.00 GRIMM, SEASON 1, EPISODE 15
11.00 HOUSE M.D., SEASON 5, EPISODE 15
12.00 IT TAKES A KILLER, SEASON 1, EPISODE 19
12.30 CHICAGO FIRE, SEASON 6, EPISODE 1
13.30 CHICAGO FIRE, SEASON 6, EPISODE 2
14.30 CHICAGO FIRE, SEASON 6, EPISODE 3
15.30 CHICAGO FIRE, SEASON 6, EPISODE 4
16.30 KUNG FU PANDA
18.15 MEGAMENTE
20.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
21.45 SHREK TERCERO
23.40 CHICAGO P.D., SEASON 2, EPISODE 13
STUDIO UNIVERSAL
09.00 KIRIKOU Y LOS HOMBRES Y LAS MUJERES
10.55 COCODRILO DUNDEE
12.55 PETER PAN LIVE
15.45 MUHAMMAD ALI. EL HOMBRE DETRAS DE LA LEYENDA
18.05 EL GRAN DRAGÓN BLANCO
20.00 RAMBO II
22.00 RAMBO III
24.00 RAMBO II
A DÓNDE IR
CAYOCOCO
(AUTOPISTA JUAN PERÓN)
+ DOMINGO 19, A LAS 22, SE PRESENTARÁ MALÓN.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+ EL 19, A LAS 20, SE PRESENTARÁ LA CANTANTE ÁNGELA LEIVA.
+ EL 23, A LAS 22, THE BEATS, CON SU TRIBUTO A THE BEATLES.
+ VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS 21.30, GALA ESTELAR DE BALLET EN EL CIERRE DE LA TEMPORADA 2017, CON PRIMERAS FIGURAS NACIONALES. ENTRADA: PAÑALES PARA EL CEPSI.
CASA DEL
BICENTENARIO
(MENDOZA Y OLAECHEA)
+ DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE, A LAS 19 SE PRESENTARÁ CHICHO BANEGAS Y SU CONJUNTO, EN EL MARCO DE LOS RECITALES DE SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
+ VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS 22, PRESENTACIÓN DEL LIBRO “DÍAS, VERSOS Y CANCIONES” DE HORACIO PEÑALVA. INVITADOS: FREDDY VIDAL, ÁNGELES ASENSIO Y DÚO OBLIVION.
CINES
SUNSTAR
THOR RANGAROK (3D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
19/11-20/11-14:30 (Cast) 17:10 (Cast) 19:30 (Cast)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
19/11- 22:20 (Subt) 00:40 (Subt)
LA LIGA DE LA JUSTICIA (3D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
19/11-14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)
LA FAMILA MONSTER (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
19/11-20/11-14:20 (Cast) 16:10 (Cast) 18:15 (Cast) 20:20 (Cast)
JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA (2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
19/11- 22:40 (Subt) 00:45 (Subt)
CONDORITO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
19/11-20/11-15:00 (Cast) 17:00 (Cast)
THOR RANGAROK (2D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 22/11-19:00 (Cast)
ASESINATO EN EL EXPRESO DE ORIENTE (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
19/11-22:10 (Subt) 00:40 (Subt)
LA LIGA DE LA JUSTICIA (2D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
19/11-15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:30 (Subt) 01:00 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
HÍPER LIBERTAD
LIGA DE LA JUSTICIA ESTRENO APTA 13 AÑOS (EN COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D - 18:00 - 19:30 - 22:00 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:30- 20:10 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
THOR: RAGNAROK MAY 13 AÑOS (EN COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D 20:20 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LA FAMILIA MONSTER (ATP)
CASTELLANO 2D 17:20 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
HORARIOS DE APERTURA TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS 17. LOS HORARIOS PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES SIN AVISO PREVIO.