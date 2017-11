CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de Noviembre 2017

Hoy 21:23 -

CANAL 7

08.25 PAUSA EN FAMILIA

08.30 NICK JR.

09.00 LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS. “POR SIEMPRE BEATLES”

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

17.00 CINE. SON COMO NIÑOS 2

18.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ? (CONTINUACIÓN)

21.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.00 SUSANA GIMÉNEZ

00.00 MTV CANIGGIA LIBRE

01.00 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

13.30 CUALQUIERA PUEDE BAILAR

15.00 MAURO, LA PURA VERDAD

17.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 PONELE LA FIRMA

20.30 LA CORNISA

CANAL 9

13.00 LOCOS POR EL FÚTBOL

15.00 ALERTA COBRA

16.00 CÁMARA LOCA

17.00 LA ROSA DE GUADALUPE

18.00 IMPLACABLES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.00 LOCOS POR EL CAMPO

17.00 LOS 7 LOCOS

18.00 EL BUSCADOR EN RED

19.00 LA ERA DE LA IMAGEN

EL TRECE

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.00 LO MEJOR DE LA FAMILIA

22.00 PERIODISMO PARA TODOS

CANAL14

12.30 TELÓN ABIERTO

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SANTIAGO GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 TICKET AL SHOW

18.00 OTRA CANCHA

19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 EL MATADERO

20.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO

21.00 GIGANTES DEL SUR

22.00 PASA EN SANTIAGO

22.30 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA

23.00 BÁSQUET POR EL 14: ALTE BROWN. VS. RED STAR (F

CANAL 4

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 SANTIAGO TV

PELÍCULAS

CINEMAX

06.20 UNA PRINCESA PARA NAVIDAD

08.07 EL AGUADOR

09.52 EL ILUSIONISTA

11.56 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

14.03 LIGA DE LA JUSTICIA. EL TRONO DE LA ATLÁNTIDA

15.22 LA DAMA DE ORO

17.23 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

19.53 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

22.00 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO





TCM

08.08 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

09.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.16 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

10.42 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.08 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.58 NO NOS DEJES COLGADAS

13.47 NUESTRO AMOR

15.35 LA MUERTE LE SIENTA BIEN

17.32 EL PROTEGIDO

19.31 DURO DE MATAR 3. LA VENGANZA

22.00 ALGUIEN SABE DEMASIADO





TNT

06.00 EL REY ARTURO

08.17 HOLLYWOOD ONE ON ONE

09.20 LOS INCREÍBLES

11.25 MONSTERS UNIVERSITY

13.18 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

15.07 LATIN GRAMMYS 2017- RECAP

15.09 AJUSTE DE CUENTAS

17.15 LATIN GRAMMYS 2017- RECAP

17.17 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7

20.00 AMERICAN MUSIC AWARDS (R)

23.00 BUENOS VECINOS

00.55 EL MAESTRO

01.50 PROYECTO X





UNIVERSAL CHANNEL

08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, SEASON 13, EPISODE 9

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, SEASON 13, EPISODE 10

10.00 GRIMM, SEASON 1, EPISODE 15

11.00 HOUSE M.D., SEASON 5, EPISODE 15

12.00 IT TAKES A KILLER, SEASON 1, EPISODE 19

12.30 CHICAGO FIRE, SEASON 6, EPISODE 1

13.30 CHICAGO FIRE, SEASON 6, EPISODE 2

14.30 CHICAGO FIRE, SEASON 6, EPISODE 3

15.30 CHICAGO FIRE, SEASON 6, EPISODE 4

16.30 KUNG FU PANDA

18.15 MEGAMENTE

20.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

21.45 SHREK TERCERO

23.40 CHICAGO P.D., SEASON 2, EPISODE 13





STUDIO UNIVERSAL

09.00 KIRIKOU Y LOS HOMBRES Y LAS MUJERES

10.55 COCODRILO DUNDEE

12.55 PETER PAN LIVE

15.45 MUHAMMAD ALI. EL HOMBRE DETRAS DE LA LEYENDA

18.05 EL GRAN DRAGÓN BLANCO

20.00 RAMBO II

22.00 RAMBO III

24.00 RAMBO II

A DÓNDE IR

CAYOCOCO

(AUTOPISTA JUAN PERÓN)

+ DOMINGO 19, A LAS 22, SE PRESENTARÁ MALÓN.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+ EL 19, A LAS 20, SE PRESENTARÁ LA CANTANTE ÁNGELA LEIVA.

+ EL 23, A LAS 22, THE BEATS, CON SU TRIBUTO A THE BEATLES.

+ VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS 21.30, GALA ESTELAR DE BALLET EN EL CIERRE DE LA TEMPORADA 2017, CON PRIMERAS FIGURAS NACIONALES. ENTRADA: PAÑALES PARA EL CEPSI.





CASA DEL

BICENTENARIO

(MENDOZA Y OLAECHEA)

+ DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE, A LAS 19 SE PRESENTARÁ CHICHO BANEGAS Y SU CONJUNTO, EN EL MARCO DE LOS RECITALES DE SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

+ VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS 22, PRESENTACIÓN DEL LIBRO “DÍAS, VERSOS Y CANCIONES” DE HORACIO PEÑALVA. INVITADOS: FREDDY VIDAL, ÁNGELES ASENSIO Y DÚO OBLIVION.

CINES

SUNSTAR



THOR RANGAROK (3D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

19/11-20/11-14:30 (Cast) 17:10 (Cast) 19:30 (Cast)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

19/11- 22:20 (Subt) 00:40 (Subt)

LA LIGA DE LA JUSTICIA (3D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

19/11-14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)

LA FAMILA MONSTER (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

19/11-20/11-14:20 (Cast) 16:10 (Cast) 18:15 (Cast) 20:20 (Cast)

JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA (2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

19/11- 22:40 (Subt) 00:45 (Subt)

CONDORITO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

19/11-20/11-15:00 (Cast) 17:00 (Cast)

THOR RANGAROK (2D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 22/11-19:00 (Cast)

ASESINATO EN EL EXPRESO DE ORIENTE (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

19/11-22:10 (Subt) 00:40 (Subt)

LA LIGA DE LA JUSTICIA (2D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

19/11-15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:30 (Subt) 01:00 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

HÍPER LIBERTAD

LIGA DE LA JUSTICIA ESTRENO APTA 13 AÑOS (EN COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D - 18:00 - 19:30 - 22:00 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:30- 20:10 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

THOR: RAGNAROK MAY 13 AÑOS (EN COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D 20:20 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LA FAMILIA MONSTER (ATP)

CASTELLANO 2D 17:20 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

HORARIOS DE APERTURA TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS 17. LOS HORARIOS PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES SIN AVISO PREVIO.