“Los dermatólogos proponemos un embellecimiento natural, sin exageraciones”

Hoy 21:57 -

En el tema de querer verse bien y en el aumento de las consultas, ha influido mucho la prolongación de la vida del ser humano. Hoy vivimos más años, entonces eso nos lleva a querer tener una apariencia saludable y por ende, con cánones de belleza.

Cuando los pacientes vienen para mejorar su apariencia, sobre todo facial, los dermatólogos siempre proponemos métodos no invasivos, y no quirúrgicos. Lo primero que hacemos es observar a la paciente, le vemos qué es lo que ella quiere, y luego nosotros le proponemos lo que estamos viendo que sería lo adecuado. Generalmente, quieren mejorar las arrugas faciales, tanto las pasivas, que se forman a través de los años, como las activas, que son las que se presentan en personas que tienen hipercinesia muscular (mucha gesticulación).

También quieren mejorar los surcos y el aspecto de la piel. Entonces, ofrecemos distintas cosas para hacer. Hoy contamos con un gran trabajo de investigación para buscar productos que mejoren la piel, en los músculos, en la grasa y en los huesos, con métodos no invasivos. Además quieren darse volumen.

Hay pacientes que vienen con alguna idea y nosotros le recomendamos otra cosa. Nosotros vemos la cara, en conjunto. Entonces le proponemos un embellecimiento natural, sin exageraciones.

Los dermatólogos usamos productos como rellenos; y dentro de sustancias que van a mejorar la flacidez o el volumen que se ha perdido, usamos el ácido hialurónico, que es lo único permitido en el país. Estos rellenos duran poco tiempo y no dejan secuelas. Se trata de un producto sintético, originado por Ingeniería Biológica, muy similar al ácido hialurónico que nosotros tenemos en nuestra dermis. Este ácido da la tersura y luminosidad a la piel, y sirve para rellenar arrugas, marcas en la piel, sobre todo en los surcos de la comisura y puede aumentar volumen, mentón o modificar nariz.

Y para las arrugas tanto pasivas como activas, se usa la toxina botulínica que produce un relajamiento del músculo, sobre todo en la parte superior. También se lo usa para las arrugas del cuello o del escote.

Una vez realizada cualquiera de las prácticas, la paciente debe procurar exponerse al sol al menos por una semana.

Además, por ejemplo los peeling se deben hacer hasta agosto, porque son productos químicos que se aplican para una exfoliación de las primeras capas de la piel. En Santiago sí o sí se debe hacer en el invierno.





Edad

Hay tendencias que las mujeres jovencitas las piden. Ahora se usa más el labio más bien recto (no formando el corazoncito). Las jóvenes piden el relleno de los labios, mentón y pómulos. Por supuesto que está en el médicos recomendarlo o no. El paciente pide cosas, pero el profesional debe proponer lo correcto. Hay que poner límites a las que quieren hacerse cosas que no concuerdan con su rostro.

A partir de los 25 años, cuando empiezan a aparecer las líneas de expresión es cuando se recomienda iniciar. No antes. Depende mucho también de la gesticulación de cada persona, porque eso marca el rostro.

También recibimos consultas de adultas mayores. Las mujeres siempre quieren estar bien, y si pueden hacerlo, lo hacen.





Pacientes hombres

Los varones también realizan sus consultas. A ellos, generalmente no les gusta las arrugas en la frente o al costado de los ojos. Pero con ellos hay que ser moderados porque si no se lo feminiza mucho.

También es un tema lo de las personas trans. En el hospital veíamos muchos travestis que se habían inyectado siliconas, y le comenzaron a aparecer siliconomas porque el producto empezó a migrar por todo el cuerpo, sobre todo por las piernas. Por eso es fundamental la asistencia y el acompañamiento del profesional, que guíe y realice un trabajo con productos autorizados.