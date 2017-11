Fotos Vandenbroele dijo que Kirchner pidió rescatar la imprenta Ciccone

19/11/2017 -

El expresidente Néstor Kirchner ordenó el operativo rescate de la imprenta Ciccone , que fabricaba dinero, al considerarla una empresa estratégica que no podía quedar en manos de sus enemigos políticos ni de empresarios extranjeros. Así lo dijo en su declaración el arrepentido Alejandro Vandenbroele, que no sólo hundió al ex presidente, sino también al ex vicepresidente Amado Boudou y al poderoso banquero Jorge Brito, a quien señaló como uno de los financistas de la operación.

Brito, de licencia

El juez federal Ariel Lijo se disponía ayer a tomar alguna medida respecto de Brito para evitar que perjudicara la investigación, como le pidió el fiscal Jorge Di Lello . Vandenbroele admitió que Brito le pagaba una mensualidad y los honorarios de sus abogados para que tuviera cerrada la boca. Suficiente para entender que obstruye la Justicia. Como se recordará, el pasado viernes Brito pidió licencia como presidente y director del Banco Macro. Se lo comunicó a la Comisión Nacional de Valores y dijo que lo hace "para preservar a la entidad de los ataques de los que está siendo objeto en el orden personal", según la carta que publicó el diario La Nación.

Vandenbroele declaró ante la Justicia como "arrepentido" que el dinero para la capitalización de Ciccone lo puso, además de Brito, el banquero Raúl Moneta. Pero dijo que ninguno de los dos podía aparecer porque Cristina Kirchner los detestaba. A Moneta, por menemista, y a Brito, porque creía que estaba detrás de la corrida bancaria que enfrentó en 2010.

Moneta está enfermo tras sufrir un ACV y fue declarado inimputable por la Justicia. Se presentó para reclamar el dinero que supuestamente puso para levantar la quiebra de Ciccone y capitalizar The Old Fund, la empresa de Vandenbroele, pero luego desistió y retiró su reclamo.

Vandenbroele es un abogado al que la Justicia considera el testaferro de Amado Boudou para quedarse con el 75% de las acciones de Ciccone. Está en juicio oral por eso junto con Boudou, hoy preso, y José María Núñez Carmona, su socio. Pero una parte de la causa quedó en instrucción, en el juzgado de Ariel Lijo.