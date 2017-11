Fotos Desde la Fiscalía se trabaja con la premisa “el niño no miente”

19/11/2017 -

Los delitos de abusos sexuales son cometidos siempre dentro de un ámbito de privacidad, aislados, procurando la ausencia de testigos presenciales, por eso se lo denomina delito intramuros, o entre paredes, y es justamente esta circunstancia lo que dificulta la obtención de pruebas, razón por la cual el sistema procesal adopta el principio que se denomina de "amplitud probatoria" y el de la sana crítica racional como un método para valorar la prueba, con lo cual los fiscales y sobre todo los jueces, deben valorar hasta el más mínimo indicio, rastro o vestigio del ilícito porque de lo contrario la simple ausencia de testigos representaría la impunidad del autor.

Además, la fiscal titular de la Unidad de Abusos Sexuales, Dra. María Alicia Falcione indicó: "Es en este marco que el relato de la victima adquiere preeminencia, siempre que el mismo sea coherente y comprensible, valorando obviamente que la versión que puedan dar las menores de edad es diferentes a la de las personas adultas, y no pueden asimilarse, y debe ser valorado con el resto de las pruebas y más precisamente con el resultado de las evaluaciones psicológicas.

En nuestro país se admite la valoración del ‘Testigo Único’, es decir el relato de la víctima, único testigo del hecho, se lo valora junto con el resto de las evidencias principalmente cuando se fortalece con el informe psicológico". La fiscal ejemplificó la situación con un hecho ocurrido meses atrás, donde se logró la condena de un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija de 5 años, donde la calificativa fue "abuso sexual gravemente ultrajante, ya que si bien no había existido un acceso carnal, sí la había sometido a prácticas de tipo sexual que excedían los simples tocamientos en sus partes intimas.

En ese caso, "fue muy complejo obtener evidencia ya que del examen físico y ginecólogo realizado a la menor no había vestigios, sumado a que la propia madre de la menor radicó denuncia presionada por sus propios familiares a quien la niña había confesado lo que su propio padre le hacía, y una vez hecha la denuncia, la madre no colaboró absolutamente en nada en el proceso, al contrario, puso trabas por ejemplo no traía a la menor para las evaluaciones psicológicas". "En juicio declaró a favor del imputado expresando que no creía en los dichos de su hija. Sin embargo, al surgir un relato de la niña totalmente creíble acorde a su corta edad— y que de las evaluaciones psicológicas y de seguimiento efectuado se advertían claramente las secuelas que los abusos habían dejado en la menor, es que se logró condenar a prisión efectiva al autor del hecho, dando plena validez al relato de la niña", revelaron las integrantes de la unidad.

Es por todo esto que se advierte en la Justicia un cambio, un mayor compromiso, un avance en el tratamiento e investigación de este tipo de delitos, principalmente por la creación de una unidad específica, lo cual se ve reflejado en las estadísticas, que demuestran no solo una mayor visibilización de los casos —habiéndose duplicado las denuncias con el correr de los años—, sino también se advierte claramente un incremento —con relación al sistema procesal anterior— de las causas que llegan a juicio y obtienen condena, ya que anteriormente la gran mayoría de las causas eran archivadas.