Recepción de denuncias

19/11/2017 -

El equipo recepta las denuncias a particulares que concurren a la Fiscalía así como también las efectuadas en sede policial, e informes de órganos administrativos como la Subnaf, respecto de situaciones en las cuales se sospecha la existencia de un abuso sexual que tendría como víctimas a menores de edad. El Código Penal incluye como acciones dependientes de instancia privada las que se refieren a los delitos sexuales, lo cual significa que se exige la realización de una denuncia del agraviado o de sus tutores, guardadores o representantes legales, en el caso de que la víctima fuese menor de edad o incapaz. Al respecto cabe mencionar que esta exigencia de nuestro Código de fondo se fundamenta en la necesidad de preservar la intimidad de la víctima, es decir respetar el derecho de la persona ofendida a iniciar el proceso, lo cual resulta una excepción al principio de oficiosidad de la promoción de la acción penal, por cuanto se reconoce primacía al interés individual por sobre el interés represivo de la sociedad. Una vez realizada la denuncia, el Estado retoma su potestad persecutoria y represora, continuando con el proceso, independientemente ya de la voluntad de la parte, quien no puede en estos casos desistir de su continuidad. Ahora bien, el mismo Código prevé excepciones en los cuales habilita a la actuación de oficio por parte del M.P.F., que son los casos en los cuales la víctima sea un menor de edad y que éste no tenga padres, tutores, guardadores o cuando el delito es cometido por sus padres, tutores o guardadores o cuando existieran intereses gravemente contrapuestos entre uno de éstos y el menor. La Ley lo que quiso es cubrir justamente aquellos casos en los cuales el menor es víctima de abuso sexual dentro del seno familiar, que conforme "nuestra experiencia diaria, ocupa en las estadísticas el 90% de los casos", como también aquellas situaciones que lamentablemente abundan en nuestra experiencia, que se dan cuando por ejemplo la madre de la víctima tolera o permite el abuso y no insta la acción penal, para preservar supuestamente la unión familiar o no agravar la situación familiar. "Son justamente estos casos, dando prevalencia al interés superior del niño, que la Fiscalía puede actuar de oficio, y esto es así ya que si bien la víctima menor de edad no está autorizada legalmente para expresar su voluntad, tampoco pueden quedar en un estado de indefensión ante un probable abuso sexual", explicó Falcione. Es en el tipo de episodios planteados con anterioridad donde se observa justamente la intervención activa que han tenido en estos últimos tiempos, las instituciones educativas en la persona de los docentes, que en una gran cantidad de casos, son los primeros en advertir en los niños, algún indicador de abuso sexual, ya sea en sus comportamientos, en sus dibujos, en su rendimiento escolar, así como también muchas veces los docentes se convierten en depositarios del secreto familiar del abuso ya que resultan ser las personas en quienes los menores confían y logran expresarles su padecimiento en un claro pedido de ayuda. Lo mismo sucede con médicos de hospitales, Upas o postas sanitarias, que detectan posibles abusos en menores, dando parte inmediatamente a la Fiscalía.

Allí, una vez que toman conocimiento de una posible situación de abuso sexual, la Unidad da inmediata intervención al Misterio Público Pupilar, que ejerce la representación promiscua del menor y simultáneamente se cita a los progenitores del menor, a quienes se invita a radicar la denuncia.

En el caso de que éstos manifiesten su voluntad de no hacerlo, y surgiere como posible que el autor del hecho sea un miembro de la familia del menor, la fiscal habilitada por el art. 72 del Código Penal, elabora un decreto en el cual insta la acción de oficio, siempre dando preeminencia al interés superior del menor.

Averiguaciones

Recibida la denuncia respectiva en la Unidad Fiscal, se procede a evaluar la gravedad del hecho denunciado para determinar los pasos a seguir. La urgencia se determina en base a distintos factores: si hubo contacto físico hace menos de 72 horas, en el sentido de poder obtener evidencia física; la cronicidad o frecuencia del abuso, condiciones de vulnerabilidad en que se encuentra el menor, el vínculo que lo une al niño con el autor, si el abuso es intrafamiliar o fuera del seno familiar, etc.