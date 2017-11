"Hay muchas cosas tiradas de los pelos en el caso de Nisman"

Fotos DETALLES. Cuestionó que la investigación se centra en "un arma que estaba a nombre mío, con municiones viejas, un arma vieja".

El técnico informático Diego Lagomarsino, apuntado en la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman como "partícipe necesario" de un plan criminal para matarlo, consideró que "hay muchas cosas tiradas de los pelos" en la pesquisa.

En declaraciones a Radio 10, Lagomarsino sostuvo que se lo acusa de haber participado "de ese plan proveyendo un arma a ese grupo para que lo maten".

Sobre la participación que le atribuye el fiscal Eduardo Taiano, indicó que se centra en "un arma que estaba a nombre mío, con municiones viejas, un arma vieja", y consideró que "hay muchas cosas tiradas de los pelos" en la investigación.

Otro de los puntos que Lagomarsino puso en duda tiene que ver con las conclusiones de la pericia de Gendarmería -que señaló que a Nisman lo mataron dos personas-, en la que se basó Taiano para llamarlo a indagatoria y colocarle una tobillera electrónica para controlar sus movimientos.

"Cuando me muestran la imagen final de Alberto con la rodilla derecha en tierra y la pierna izquierda a 90 grados, ¿cómo logran esa posición a partir de una persona totalmente drogada?", se preguntó.

"Un día, estaba entrenando, agarré a dos chicos y les pedí que me pongan en esa posición a partir de peso muerto. Y no lo lograron", graficó.

"Cuando yo dije en la indagatoria que no me importaba cómo murió Nisman, me refería a que nuestros peritos no buscan un fin, buscan la verdad. No tenemos un norte que nos lleve a una posición predeterminada", dijo Lagomarsino, quien esta semana fue indagado por el juez Julián Ercolini.

Tranquilidad

En ese marco, el técnico contó que durante la indagatoria "estaba tranquilo porque sabía que decía la verdad. Conté todo, respondí las preguntas del juez, del fiscal e incluso las que me hacían los abogados".

"La fiscalía me preguntó al final si conocía a una serie de personas. A un par las conocía porque eran amigos míos, y a otras no", relató.

El hombre que asesoraba en temas informáticos al fiscal de la causa Amia subrayó que puede "garantizar lo que ocurrió hasta las 8 y media (de la noche del 17 de enero)", pero "lo que haya pasado después es motivo de investigación".

Dudas

No obstante, subrayó: "Cuando ponen en duda lo que yo digo, no sé si lo que se busca es la verdad".

Hace dos días, Lagomarsino afirmó que tiene "miedo de ir preso" y reiteró que es inocente. Esta mañana, agregó que "ir preso sería callar la verdad, sería (como plantear): - Diego, no hables más".

En otro pasaje de sus declaraciones radiales, el técnico informático criticó que "en los medios hay cosas que no están en la causa", y afirmó que debió desmentir versiones periodísticas en las que "dijeron que yo era homosexual, que le llevaba falopa (a Nisman), que era de la Side, de la PSA".

"Yo confiaba mucho en la parte laboral de él. Para mí, Alberto era y es brillante", definió Lagomarsino al describir al fiscal.