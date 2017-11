El Torneo Aniversario, en la etapa de las definiciones

Fotos TORNEO. Josefina Mansilla, Romina Frediani, Silvia Cornelli, Luz Escalante, Virginia Guzmán y Melisa Pérez Curbelo.

19/11/2017 -

El Torneo Aniversario del Diario EL LIBERAL, que se juega en los courts del Santiago Lawn Tennis Club, ingresará hoy en la etapa de las definiciones.

Ayer se cumplió una extensa programación de partidos, que definió a quienes participarán de la instancia decisiva del certamen.

En Primera Caballeros, desde las 11 se jugarán las semifinales de singles. Matías Almada jugará con Fernando Guevel, en tanto que Augusto Rojas enfrentará a Tomás Manzione.

Por su parte, en la categoría Senior A, desde las 10.30, se jugarán las semifinales: Jorge Siufi vs. Gaspar Orieta y Samir Jozami vs. Luis Degano.

En Senior B, también desde las 10.30, por cuartos de final se enfrentarán: Mario Frágola vs. Fabián Rey, Daniel Gallo vs. Máximo Ruiz, Hugo Hazrun vs. Ernesto Cantos y Oscar Dutto vs. Carlos Carabajal

Las semifinales de Selección se jugarán desde las 11, con la siguiente programación: Matías Rojas vs. Luis Ruiz y Eduardo Rojas vs. Martín Ruiz.

Damas

Por su parte, las Damas juegan en la especialidad de dobles. Desde las 18, se jugarán las semifinales: Luz Escalante y Mirna Canata vs. Pía Reynoso y Constanza Fabián; Marcela Jozami y Camila Esperguín vs. Jazmín Gaetan y Melisa Vélez.

También se jugará la final de Damas B entre Melisa Pérez Curbello y Virginia Guzmán vs. Constanza Dargoltz y Cecilia Manzur.