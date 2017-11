Perotti aportó un gol en la victoria en el clásico romano

Fotos GRITO. El volante argentino abrió la cuenta de penal para darle los tres puntos a Roma en el clásico de la ciudad.

El argentino Diego Perotti anotó ayer en el triunfo de su equipo, Roma, ante Lazio por 2-1 como local, en el encuentro perteneciente al clásico romano por la 12da. fecha de la Serie A de Italia.

El ex mediocampista de Boca Juniors y Deportivo Morón, que integró el once titular junto con el defensor central Federico Fazio, marcó su gol a los 4 minutos del segundo tiempo, de penal.

Además, el belga Radja Nainggolan (8m. ST) estiró la ventaja, mientras que el italiano Ciro Immobile (28m. ST), de penal, descontó en el conjunto perdedor.

El árbitro Gianluca Rocchi utilizó el sistema VAR para sancionar ambas penas máximas, aunque en la primera quedó la sensación de que no hubo falta dentro del área.

Con este triunfo, Roma se coloca en el tercer puesto con 30 puntos, dos menos que el líder Nápoli -jugaba a continuación con Milán-, mientras que Lazio se queda en 28 unidades.

Además, Roma estiró su diferencia en el historial, con 53 victorias contra 37 derrotas en un total de 147 cotejos por la máxima categoría del fútbol italiano.

La fecha se completará hoy con los siguientes partidos: Crotone vs. Genoa; Benevento vs. Sassuolo; Sampdoria vs. Juventus; Spal 2013 vs. Fiorentina; Torino vs. Chievo; Udinese vs. Cagliari e Inter vs. Atalanta. Mañana, Verona vs. Bologna.

Principales posiciones: Nápoli 32 puntos; Juventus 31; Roma e Inter 30; Lazio 28; Sampdoria 23; Milan 19; Torino 17; Fiorentina, Atalanta y Chievo Verona 16.